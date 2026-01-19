 Premjerės atstovas: Žemaitaičio elgesys peržengė sveiko proto ribas

Premjerės atstovas: Žemaitaičio elgesys peržengė sveiko proto ribas

2026-01-19 17:47
Saulius Jakučionis (BNS)

Premjerės Ingos Ruginienės atstovas spaudai pirmadienį pasmerkė jaunuolį Vilkaviškyje apstumdžiusio Remigijaus Žemaitaičio elgesį ir pareiškė, kad jis peržengė „sveiko proto ribas“.

Premjerės atstovas: Žemaitaičio elgesys peržengė sveiko proto ribas
Premjerės atstovas: Žemaitaičio elgesys peržengė sveiko proto ribas / L. Balandžio / BNS nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

„Fizinės jėgos naudojimas, ypač politiko, yra visiškai neadekvatus ir gėdingas elgesys. Kad ir koks būtų kontekstas – protestai, oponuojančios ar nepatinkančios nuomonės, su kuriomis susiduria nemaža dalis politikų, tai jokiu būdu nepateisina smurto“, – BNS sakė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.

„Platesnį vertinimą, žinoma, gali pateikti to įvykio liudininkai, tačiau iš viešai matomos vaizdo medžiagos akivaizdu, kad buvo peržengtos sveiko proto ribos“, – pridūrė jis.

Kad ir koks būtų kontekstas – protestai, oponuojančios ar nepatinkančios nuomonės, su kuriomis susiduria nemaža dalis politikų, tai jokiu būdu nepateisina smurto.

BNS rašė, kad incidento Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, metu Seimo narys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.

Politiko pastumtas jaunuolis reiškė protestą R. Žemaitaičiui ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“.

Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.

Policija teigia tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
Vilkaviškis
Ignas Dobrovolskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Pozicija
Tikrai nebuvo peržengtos sveiko proto ribos , tiesiog tai turėjo atlikti saugos bendrovė ... Ar Seimo nariai turi teisę susitikti ir bendrauti su rinkėjais - panašu , kad protestuotojai siekė sužlugdyti susitikimą . Ar tai tendencingas puolimas prieš NA , pasitelkiant juodąsias technologijas ?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų