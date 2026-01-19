Susitikimo su gyventojais metu Žemaitaitis apstumdė jaunuolį

Tai matyti iš vietoje filmuoto keliolikos sekundžių vaizdo įrašo, kuriuo pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi.
„Matome situaciją ir įvykių seką, kai ne tik ribojamas dalyvavimas pagal amžių, bet ir pilietis viešo susitikimo metu yra agresyviai stumiamas į šalį“, – rašė U. Masi.
Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Politiko pastumtas jaunuolis reiškė protestą R. Žemaitaičiui ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“.
Kaip BNS nurodė įvykio liudininkas, į susitikimą su gyventojais atvykstantį R. Žemaitaitį pasitiko protestuotojų grupė, kurią sudarė apie penkiolika jaunuolių ir apie dešimt suaugusių asmenų.
Bent keli protestuotojai buvo su plakatais. Apstumdytas jaunuolis rankose laikė medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Ant kitų plakatų buvo parašyta „Žemaitaiti, eik žemyn“, „Tau vyšnios Suvalkijoje neprisirps“.
„Įėjo į tą salę vienas iš protestuotojų ir tuomet Remigijus, nesusivaldęs, tą protestuotoją tiesiog fizine jėga išstūmė iš salės“, – BNS sakė liudininkas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Anot jo, išėjus iš patalpos įvyko susistumdymas, po kurio R. Žemaitaitis grįžo atgal į salę, o iš jos išstumtas protestuotojas į patalpą sugrįžti nebebandė. Tuomet BNS kalbintas liudininkas teigia iškvietęs policiją.
Su R. Žemaitaičiu BNS kol kas nepavyko susisiekti.
Atsisakė rašyti pareiškimą
R. Žemaitaičiui susitikimo su gyventojais Vilkaviškyje metu apstumdžius jaunuolį, policija teigia, kad pareigūnai vis dar yra susitikime, tačiau pirminiais duomenimis, pastumtas asmuo atsisakė rašyti pareiškimą.
Tai BNS patvirtino policijos atstovas Ramūnas Matonis. Pasak jo, policija tikslina įvykio aplinkybes.
„Tai susitikimas iki šiol dar vyksta, policija yra vietoje. Pirminiais duomenimis, asmuo, kurį Seimo narys pastumė, atsisakė rašyti pareiškimą ir pretenzijų neturi. Policija tikslina aplinkybes ir jas įvertinusi, priims sprendimą“, – nurodė jis.
