Premjerės atstovas: Žemaitaičio pareiškimai apgailėtini, galimi įvairūs sprendimai

„Šie antisemitiniai pareiškimai yra apgailėtini ir jokia forma negali būti priimtini. Kova su antisemitizmu yra viena iš sričių, kuriai Vyriausybė skiria ypatingą dėmesį, todėl tokio pobūdžio pasisakymai nubraukia visas pastangas ir kenkia mūsų bendroms vertybėms“, – BNS sakė Ignas Dobrovolskas.
„Artimiausiu metu bus įvertinti tiek šie pareiškimai, tiek situacija dėl kultūros ministro ir bendra padėtis koalicijoje. Galimi įvairūs sprendimai, tačiau prieš priimant bet kurį iš jų, pirmiausia bus tariamasi Socialdemokratų partijos viduje ir koalicijoje“, – teigė jis.
BNS pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymus ir pareiškė, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Šie antisemitiniai pareiškimai yra apgailėtini ir jokia forma negali būti priimtini.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas penktadienį BNS teigė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.
Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės I. Ruginienės ir prezidento G. Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
