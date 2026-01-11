Prezidentas abejoja, kad dabartinė valdančioji koalicija išsilaikys iki Seimo rinkimų

Pasak jo, artėjant rinkimams, „Nemuno aušra“ gali pasitraukti iš daugumos.
„Jie (Lietuvos socialdemokratų partija – BNS) turi suprasti, kad vienaip ar kitaip ši valdančioji koalicija, kokia ji yra dabar, vargu ar galės išlikti iki ateinančių rinkimų – ir net ne dėl jų valios, o dėl to, kad kai kurios partijos, kurios šiuo metu yra šioje valdančioje koalicijoje, prieš rinkimus pasakys „sudie“, – interviu BNS sakė valstybės vadovas.
Jis patvirtino galvoje turintis Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušrą“.
Nauji eiliniai Seimo rinkimai vyks 2028 metų rudenį.
Na, tai jau yra skambučiai, kurių negali negirdėti. Kaip ir žadintuvas, kurio negali negirdėti – jis gali iš pradžių pypsėti įkyriai, bet ilgainiui jis tikrai turi sukelti ir kokią nors reakciją.
G. Nausėda taip pat sakė manantis, kad didžiausia koalicijos partija – socialdemokratai – yra „svarstymų kelyje“, kaip reaguoti į tai, jog R. Žemaitaitis yra nuteistas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo, ir į šio politiko kritiką didesniam nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto gynybos biudžetui, naujo karinio poligono kūrimui.
„Aš tikrai neketinu jų (socialdemokratų – BNS) kaip nors specialiai mokyti, nes tai yra savarankiška partija. Jie privalo įvertinti ir pasisakymus, ir, svarbiausia, pasisakymus tokiais klausimais, kurie nėra kosmetiniai, kurie yra tikrai esminiai mūsų saugumui, mūsų užsienio politikai“, – teigė prezidentas.
„Svarstymas, kad mums nereikia gyvybinių dalykų, kurie formuoja mūsų saugumo karkasą, arba kad mums reikia iš principo keisti savo užsienio politiką ir pradėti prekiauti ja... Na, tai jau yra skambučiai, kurių negali negirdėti. Kaip ir žadintuvas, kurio negali negirdėti – jis gali iš pradžių pypsėti įkyriai, bet ilgainiui jis tikrai turi sukelti ir kokią nors reakciją“, – kalbėjo valstybės vadovas.
18 atstovų Seime turinti „Nemuno aušra“ valdančiajai koalicijai priklauso nuo 2024 metų lapkričio. Jau tuomet prezidentas G. Nausėda kritikavo socialdemokratų sprendimą pakviesti šią partiją į daugumą.
Naujausi komentarai