Prezidentas įvardijo, ar trauksis iš antrosios pakopos pensijų sistemos

„Galiu tiktai savo asmeniniu pavyzdžiu pasakyti, kad jokių pakeitimų savo tame antrosios pakopos portfelyje nedarau“, – interviu BNS teigė prezidentas.
Jis taip pat teigė, kad žmonės, kurie jau artėja prie pensinio amžiaus ribos, pakeitimų taip pat daryti neturėtų.
„Žmonės, kurie jau artėja prie tos amžiaus ribos, ir tikrai neturėtų šito daryti, ir tikrai turėtų elgtis su savo finansais labai atsakingai, nes netrukus jau pasieks pensinį amžių“, – sakė G. Nausėda.
„Bet kuriuo atveju, jeigu nėra kažkokios karštos būtinybės arba būtinybės dengti skolas ar daryti panašius dalykus, tikrai patikėkite – labai svarbu, kad tas portfelis išliktų, kad žmonės atsakingai elgtųsi su savo finansais ir kad ta senatvė, kuri nori nenori ateina... Niekas mes jos nekviečiame, bet ji ateina pati patyliukais... kad ji būtų kiek galima saugesnė. Ir tikrai to ir norėtųsi palinkėti Lietuvos žmonėms“, – pridūrė jis.
Galiu tiktai savo asmeniniu pavyzdžiu pasakyti, kad jokių pakeitimų savo tame antrosios pakopos portfelyje nedarau.
Kaip rašė BNS, nauja tvarka įsigaliojo sausio 1-ąją: atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis. Be to, bet kiek kartų galima laikinai stabdyti įmokų mokėjimą.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
Naujausi komentarai