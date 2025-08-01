Prezidentas dar kartą susitiks su Ruginiene

„(Kandidatės – BNS) vertinimo prezidentas nėra padaręs ir išsakęs. Rytoj laukia dar vienas susitikimas su ponia Ruginiene“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Pirmąjį kartą G. Nausėda su I. Ruginiene susitiko penktadienį.
Anot F. Jansono, antrasis susitikimas reikalingas aptarti likusių klausimų, įskaitant tai, ar I. Ruginienė turi reikalingą paramą jos kandidatūrai Seime.
Pasak patarėjo, politikės kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrės darbą prezidentas vertina teigiamai, bet „ministrės darbas nėra premjerės darbas“ ir G. Nausėdai dar pritrūko laiko susidaryti nuomonei, ar ji gali sėkmingai eiti pareigas.
BNS rašė, kad pokyčiai Vyriausybėje vyksta praėjusį pirmadienį atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Nuo tada G. Nausėda turi 15 dienų pateikti Seimui naujojo ministro pirmininko kandidatūrą.
Naujausi komentarai