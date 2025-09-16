Prezidentas dirbs Šalčininkų rajone, lankysis Rūdninkų poligone

Vizitą Šalčininkų rajone šalies vadovas pradės Kakūnuose, kur padės gėlių prie atminimo paminklo Gintaro Žagunio žūties vietoje.
Šalčininkų užkardos Dieveniškių patrulių tarnybos baro pamainos viršininkas 33-ejų G. Žagunis pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime tarnybos metu buvo nušautas 1991 metų gegužės 19 dieną. Jį nužudė iš Baltarusijos atvažiavę ginkluoti užpuolikai.
Vėliau G. Nausėda susitiks Šalčininkų rajono savivaldybės meru Zdzislavu Palevičiumi.
Popiet prezidentas lankysis Rūdninkų kariniame poligone, čia duos komentarus žiniasklaidai.
Antradienio vakarą Baltojoje Vokėje numatytas G. Nausėdos susitikimas su Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomene.
