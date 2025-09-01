Darbas, kuriame darbo diena praskrieja nepastebimai: sužinok, ar jam tinki

Nevairuoja, bet pažįsta visą Vilnių
Laurynas pasakoja, kad išbandęs siuntų rūšiuotojo darbą, po Kalėdų laikotarpio nusprendė pasilikti siuntų bendrovėje „Venipak“, nes patiko, kad darbas nenuobodus.
„Mėgstu fizinį darbą, negaliu užsisėdėti, man patinka nuolatinis judėjimas. Tai ir gavau šiame darbe, o šalia dar – ir smagų kolektyvą, ir gerus vadovus, tai daugiau nieko ir nereikėjo“, – sakė jis.
Ketverius pirmuosius metus jis dirbo siuntų rūšiuotoju – turėdavo paskirstyti siuntas kurjeriams, pristatantiems siuntas priskirtuose Vilniaus mikrorajonuose.
„Iki šiol prisimenu visų Vilniaus rajonų gatves – galėčiau mintinai išvardyti, kuri kuriam rajonui priklauso. Nevairuoju, bet su draugais juokauju, kad Vilnių iki šiol pažįstu gerokai geriau nei jie“, – šypsojosi Laurynas.
Nors siuntų rūšiuotojo darbas nėra labai lengvas, nes reikia tiek fizinės ištvermės, tiek greičio, tiek orientacijos į rezultatą, Laurynas pasakoja, kad daugiausiai motyvacijos suteikė kolegos, kurie linkę padėti vieni kitiems.
„Prisimenu šį etapą kaip vieną smagiausių – jei kažko nespėjame, kolegos skuba pagelbėti, kitą kartą pats jiems padedu. Nors, pavyzdžiui, Kalėdos tikrai būna intensyvus laikotarpis, pavargstame, bet vis tiek padedame ir palaikome vienas kitą. Aišku, jei iš tikrųjų esi nusiteikęs dirbti, bet kitokius greit atpažįstame. O šiaip komanda labai linksma, pas mus nebūna liūdnų dienų, visada randame, kaip pajuokauti“, – dalijosi jis.
Iš siuntų rūšiuotojo – į vadybininkus
Kelerius metus padirbęs siuntų rūšiuotoju, Laurynas tapo krautuvo vairuotoju. Šį darbą taip pat dirbo apie ketverius metus.
„Mano toks charakteris – jei kam reikia pagalbos, visada galiu padėti. Taip ir gavosi, kad kažkada padėjau krautuvo vairuotojams, o vėliau juo tapau ir pats. O dabar pratinuosi prie naujų pareigų – siuntų vadybininko. Dirbu dar tik mėnesį, tai kartais, kai prireikia, vis dar pagelbėju ir krautuvų vairuotojams. Naudinga, kad išmanau visų darbą – tiek rūšiuotojų, tiek vairuotojų, ir dabar galiu jį jiems palengvinti“, – pasakojo jis.
Laurynas pasakoja, kad vėl tapus naujoku, iššūkių yra, bet turi daug motyvacijos įrodyti, kad gali pateisinti lūkesčius.
„Po 10 metų vėl esu naujokas, tai reikia laiko prisitaikyti prie naujų pareigų, bet tikiu, kad tik laiko klausimas, kada įsivažiuosiu. Mane dabar labiausiai motyvuoja užsispyrimas įrodyti, kad galiu dirbti šį darbą, nesinori nuvilti žmonių, kurie manimi patikėjo“, – atviravo jis.
Vertina jauną kolektyvą ir gerą algą
Jo kolega, devyniolikmetis Mantas Vitkauskas, dirbantis „Venipak“ terminale Kaune, pasakoja, kad darbą siuntų bendrovėje pasiūlė draugas.
„Iki tol taip pat dirbau siuntų rūšiuotoju, bet ten laikas eidavo labai lėtai, buvo nuobodu, nebūdavo su kuo pasikalbėti, nes kolektyvas buvo gerokai vyresnis. Prisijungęs prie „Venipak“ supratau, kad šis darbas gali būti visai kitoks. Čia darbo diena pralekia neįtikėtinai greitai, nes komanda jauna, nuolat juokaujame, per pertraukėles aptariame bendras temas. Kai darbe tokia gera atmosfera, net nepajuntu, kaip praeina laikas“, – sakė M. Vitkauskas.
Jis pasakoja, kad šiame darbe labiausiai jį ir motyvuoja dinamiškumas, jaunas kolektyvas bei patrauklus atlyginimas.
„Alga tikrai gera, nesiskundžiu. O kai atėjus į darbą, net nesupranti, kaip prabėgo diena, ir už tai dar moka algą – ar gali būti geriau? O norintys visada gali uždirbti daugiau, priklausomai nuo darbo rezultatų – tam sudarytos tikrai geros galimybės“, – dalijosi jis.
Kas tokiam darbui netiktų?
Paklausti, kokių savybių ir kompetencijų reikia siuntų rūšiuotojo darbui, pašnekovai atskleidžia, kad reikalavimai nėra labai dideli, bet yra keli svarbūs momentai.
„Tikrai labai svarbu būti fiziškai tvirtam – darbas stovimas, tad tikrai reikia fizinės ištvermės. Taip pat svarbus greitis – reikia greitai susigaudyti, nėra kada nuobodžiauti. Ir darbo nepaimituosi – reikia dirbti, bet tikrai rekomenduotume draugams – smagus kolektyvas, geras atlyginimas, rūpestingi vadovai, ko daugiau reikia?“, – dalijosi Mantas ir Laurynas.
Tad jei mėgsti judesį, nebijai fizinio darbo, vertini gerą kolektyvą ir norėtum uždirbti tiek, kiek dirbi – verta pamėginti. Nori sužinoti, ar tau tiktų? Apsilankyk „Venipak“ karjeros puslapyje ir gal tavo istorija prasidės taip pat netikėtai kaip Lauryno – prisijungsi Kalėdoms, o pasiliksi dešimtmečiui.
