Prezidentas kultūros bendruomenės būsimajam ministrui Ignotui Adomavičiui prašo duoti šansą

„Kreipiuosi į kultūros bendruomenę, tikrai man svarbu jūsų nuotaikos. Aš tikrai suprantu, kokioje situacijoje dabar esame, bet labai noriu tikėtis, kad ir iš jūsų pusės bus parodytas tam tikras geranoriškumas, pirmiausia paties kandidato atžvilgiu“, – LRT trečiadienio vakarą sakė Niujorke viešintis G. Nausėda.
„Jeigu jis tuo šansu nesugebės pasinaudoti (...), tikrai nėra tokių kėdžių arba tokių portfelių, kurie yra nepakeičiami. Ieškosime kitų variantų, bet šiandien aš kalbu apie tai, kad duokime šitam žmogui šansą“, – teigė prezidentas.
Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai pranešė, jog Seimui pateikė pilnos sudėties Vyriausybę, kurios sudėtyje vietą surado ir „Nemuno aušros“ deleguotas I. Adomavičius.
Kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienį prie Prezidentūros Vilniuje rengia mitingą, yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „aušriečių“ nario į ministrus. Ją šiuo metu pasirašė apie 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius sako abejojantis prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, trečiadienį vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.
G. Nausėda teigė, jog Prezidentūroje susitikimo su šalies vadovu eigą pristatęs bei susigraudinęs I. Adomavičius, demonstruodamas savo jautrumą padarė klaidą.
Prezidentas sakė su paskirtąja premjere Inga Ruginiene trečiadienį kalbėjęs apie kitus potencialius kandidatus užimti Kultūros ministerijos vadovo postą, tačiau iš socialdemokratės išgirdęs atsakymą, jog ji „tokio šią minutę neturi“.
Šalies vadovas teigė suprantantis kultūros bendruomenės nuogąstavimus dėl patirties sektoriuje stokos.
„Tikiuosi, kad žmogus gali tobulėti, žmogus turi potencialą tobulėti ir žmogus galbūt ateityje tų klaidų nedarys. Ko aš tikrai primygtinai prašiau ir prašau premjerės, kad skirtų padidintą dėmesį būtent šiai ministerijai“, – kalbėjo prezidentas, žadėdamas ministerijai skirti ir asmeninį dėmesį.
