Prezidentas: naujo kultūros ministro paieška neturėtų trukti mėnesių mėnesius

Taip šalies vadovas reagavo į premjerės Ingos Ruginienės teiginius, kad ji ieško geriausio kandidato į kultūros ministrus ir šis procesas truks tiek, kiek reikės.
„Tas sprendimas turės būti padarytas pagal tuos sprendimus, kurie buvo paskelbti praėjusios savaitės pabaigoje“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė valstybės vadovas.
„Aš pasakiau, kad netvirtinsiu „Nemuno aušros“ ministro ne dėl to, kad aš čia demonstruočiau savo valdžią, o dėl to, kad tai, ką daro ponas Žemaitaitis („Nemuno aušros“ lyderis – BNS), yra nepriimtina, ir pirmiausia nepriimtina bendraujant su mūsų išorės partneriais, o kitą dieną Socialdemokratų partija paskelbė, kad perima Kultūros ministeriją savo žinion. Tiesą sakant, jeigu taip iš tikrųjų yra, neturėtų užtrukti mėnesių mėnesius, kol jie sugebės pateikti kandidatūrą, kuri tiks visiems“, – pridūrė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Reaguodama į tai šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partija nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, o ieškoti kultūros ministro ėmėsi pati I. Ruginienė.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
