Prezidentas paskyrė Ingą Ruginienę premjere

Kaip numatyta antradienį pasirašytame šalies vadovo dekrete, socialdemokratei pavesta per 15 dienų suformuoti Ministrų kabinetą ir Seimui pristatyti Vyriausybės programą.
Prezidentas dekretą pasirašė po to, kai anksčiau tą pačią dieną politikės kandidatūrai pritarė Seimas.
Su G. Nausėda antradienį susitikusi socialdemokratė sakė su šalies vadovu sutarę kandidatų į Vyriausybę susitikimus pradėti nuo laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir laikinosios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės.
Ji taip pat teigė su prezidentu aptarusi visų ministrų pozicijas.
44-erių I. Ruginienė – politikos naujokė. Į šią sritį ji pasuko pernai rudenį įstodama į LSDP ir su ja dalyvaudama Seimo rinkimuose. Partijai juos laimėjus, I. Ruginienė gavo socialinės apsaugos ir darbo ministrės portfelį.
Prieš tapdama politike ji ėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas.
I. Ruginienė turi kelis aukštojo mokslo diplomus: 2005 metais Vilniaus universitete tapo visuomenės sveikatos magistre, 2015 metais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įgijo miškų valdymo bakalauro laipsnį, 2022 metais Mykolo Romerio universitete gavo darbo teisės magistrą.
BNS rašė, kad naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naująją Vyriausybę formuoja trys Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS), pirmadienį pasirašiusios valdančiosios koalicijos sutartį.
