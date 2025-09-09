Prezidentas patvirtino Ingos Ruginienės Vyriausybę be dviejų ministrų

Tokį sprendimą G. Nausėda priėmė nepaisant to, kad jam buvo pateiktos kandidatūros į visas 14 ministerijų.
Vadovus į Aplinkos ir Energetikos ministerijas turi deleguoti valdančiosios koalicijos partnerė „Nemuno aušra“, kuriai šie portfeliai priklauso pagal koalicinę sutartį.
„Aušriečiai“ į šias pareigas pasiūlė dabartinio aplinkos ministro Povilo Poderskio ir teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūras, jos buvo ir I. Ruginienės teikime prezidentui.
Šios dvi kandidatūros paaiškėjo antradienį, į pabaigą einant Konstitucijoje numatytam laikui, kai privalu Seimui pateikti naujosios Vyriausybės programą ir su prezidentu suderintą ministrų kabinetą.
Tačiau šalies vadovas jau anksčiau antradienį pareiškė negalintis priimti sprendimo dėl paskutinę dieną paaiškėjusių kandidatūrų, nes su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu dar nesusitiko, o apie pastarąjį neturi ir specialiųjų tarnybų pažymos.
Prezidentui dar po Seimo rinkimų pareiškus, kad netvirtins partijos narių ministrais, „aušriečiams“ sunkiai sekėsi rasti kandidatų į šias pareigas.
Naujoji Vyriausybė įgaus įgaliojimus veikti Seimui pritarus jos programai. Tai turbūt vyks kitą savaitę, todėl valdantieji dar turi laiko suderinti su prezidentu aplinkos ir energetikos ministro kandidatūras.
I. Ruginienės kabinete kultūros ministre dirbs Vaida Aleknavičienė, užsienio reikalų ministru toliau bus Kęstutis Budrys, ekonomikos ir inovacijų ministru dirbs Edvinas Grikšas.
Sveikatos apsaugos ministerijai toliau vadovaus Marija Jakubauskienė, vidaus reikalų ministru toliau dirbs Vladislavas Kondratovičius, Žemės ūkio ministerijos vadovu naujai paskirtas Andrius Palionis.
Darbus tęs švietimo ministrė Raminta Popovienė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Nauji ministrai vadovaus Teisingumo, Susisiekimo, Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms – tai Rita Tamašunienė, Juras Taminskas, Kristupas Vaitiekūnas ir Jūratė Zailskienė.
BNS rašė, kad naujoji I. Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
