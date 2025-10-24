Prezidentas su „Norinčiųjų koalicijos“ nariais aptars tolesnę paramą Ukrainai

Pasak prezidento patarėjo Rido Jasiulionio, partneriai kalbės apie paramos Ukrainai prioritetus.
Penktadienį koalicijos nariai taip pat aptars prieš tai šią savaitę vykusios Europos Vadovų Tarybos rezultatus, saugumo garantijas Ukrainai, kovą su vadinamuoju šešėliniu laivynu, spaudimo priemones Rusijai.
„Norinčiųjų koaliciją“ 2025 metų vasarį inicijavo Prancūzija ir Jungtinė Karalystė.
Jos tikslas – remti Ukrainos suverenitetą ir palaikyti ugnies nutraukimą, kai dėl to bus susitarta.
30 daugiausia Europos valstybių grupė siekia parodyti JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), kad yra pasirengusi suteikti saugumo garantijas Ukrainai, jei Vašingtonas suteiks pakankamą paramą ir darys spaudimą Rusijai.