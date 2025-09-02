Nausėda: jie išnaudos kiekvieną galimybę pratęsti šį karą

„Šis susitikimas Kinijoje rodo, kad šalys, esančios kitoje demokratijos pusėje, išnaudos kiekvieną galimybę pratęsti šį karą ir bandys išvengti taikių derybų“, – žurnalistams Suomijoje antradienį sakė G. Nausėda.
Pasak šalies vadovo, Rusijai reiškiamas palaikymas rodo, jog derybos dėl taikos bus tik sunkesnės.
Šią savaitę Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) surengė virtinę diplomatinių susitikimų, taip pat dalyvavo ŠBO viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino mieste – forume, kurį Kinija laiko alternatyva Vakarų šalių dominuojamam tarptautiniam bendradarbiavimui.
Pirmadienio viršūnių susirinkime kinų ir rusų lyderiai kritikavo Vakarų vyriausybes. Xi Jinpingas pasmerkė tam tikrų šalių „patyčių poelgius“ – tai maskuota užuomina Jungtinėms Valstijoms (JAV), o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gynė Rusijos invaziją į Ukrainą ir kaltino Vakarus pradėjus šį konfliktą.
Kinija niekada nepasmerkė Rusijos invazijos ir nereikalavo Kremliaus atitraukti karius. Dauguma Ukrainos sąjungininkų tiki, jog Pekinas aktyviai remia Maskvą.
Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Pekino ir Maskvos ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“.
Derybos Pekine vyksta praėjusį mėnesį Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) Aliaskoje surengus derybas su V. Putinu, tačiau nepasiekus jokio proveržio.
Po to D. Trumpas priėmė Europos lyderius ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
Kyjivas nori tokių garantijų, kad jos atgrasytų nuo bet kokių būsimų Rusijos išpuolių. Europos taikdarių pajėgų siuntimas buvo viešai pristatytas lyderių kaip galimas sprendimas, kai baigsis karas.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų paremti Europos taikdarių planą, tačiau nenori siųsti JAV karių į Ukrainą.
Rusija priešinasi bet kokiai idėjai dėl Vakarų taikdarių – Kremlius praėjusią savaitę pareiškė, kad „tokias diskusijas vertina neigiamai“.
Pasak G. Nausėdos, Rusijos elgesys rodo, kad šalis nenori jokios taikos.
„Taiką galima pasiekti tik jėga, labai griežtomis priemonėmis, kurių turėtų imtis tarptautinė bendruomenė, ir visų pirma JAV, Europa ir kitos panašiai mąstančios šalys“, – teigė šalies vadovas.
„Turime stengtis daryti viską, kas įmanoma, kad pasiektume taiką, bet ne bet kokia kaina“, – pridūrė jis.