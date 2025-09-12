„Turime rasti būdą paveikti Kiniją, kad ji pasinaudotų savo įtaka Rusijai ir užbaigtų karą“, – spaudos konferencijoje Kyjive sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad „tai taip pat labai priklauso nuo europiečių, amerikiečių ir Didžiojo septyneto (G-7) šalių“.
Volodymyras Zelenskis ragina spausti Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai dėl jos karo Ukrainoje
2025-09-12 18:20
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad jo šalies sąjungininkai turėtų spausti Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.
Volodymyras Zelenskis / BNS nuotr.