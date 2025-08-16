Prezidentas sveikina JAV pastangas, ragina spaudimą Kremliui didinti griežtesnėmis sankcijomis

„Sveikinu D. Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresijos karą ir siekti taikos Ukrainoje. Po prezidento pareiškimo apie JAV pasirengimą suteikti saugumo garantijas, Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie „Norinčiųjų koalicijos“, – socialiniame tinkle „X“ teigia šalies vadovas.
Tiesa, pasak prezidento, Rusija nerodo noro nutraukti karo, todėl reikalingas didesnis spaudimas, įskaitant griežtesnes tarptautines sankcijas.
„Prieš derantis dėl taikos susitarimo, reikia sustabdyti nekaltų civilių žudymą!“, – pabrėžia G. Nausėda.
D. Trumpo derybos su V. Putinu Aliaskoje baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.
Baltųjų rūmų šeimininkas atmetė neatidėliotinų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos galimybę ir pareiškė, kad karą turi užbaigti tiesioginis taikos susitarimas.
JAV prezidentas anksti šeštadienį susisiekė su Ukrainos lyderiu ir Europos vadovais, kad aptartų savo susitikimą su Rusijos prezidentu, o po to Europos lyderiai surengė atskirą savo pokalbį.
Savo ruožtu Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į Vašingtoną, kur su D. Trumpu aptars „žudynių ir karo nutraukimą“.