Prezidentas susitiks su premjere Ruginiene

Tai bus pirmasis aukščiausiųjų šalies vadovų susitikimas praėjusią savaitę Seime prisiekus ir įgaliojimus veikti gavus naujajai Vyriausybei.
Prezidentas su Ministrų kabineto vadove susitinka šalyje tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš 20-ojoje Vyriausybėje kultūros ministru paskirtą „Nemuno aušros“ atstovą Ignotą Adomavičių.
Praėjusį ketvirtadienį bendruomenė surengė protestą Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros prieš naujojo ministro paskyrimą.
Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru pasirašė daugiau nei 56 tūkst. žmonių.
Protestuodamas prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos, apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė, taip pat pranešta, kad renginyje nepageidaujamos premjerės I. Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbos.
Su kultūros bendruomene praėjusią savaitę jau susitiko premjerė, šį antradienį tai padaryti ketina ir prezidentas.
