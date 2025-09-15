Prezidentas: tai bus tikrai labai efektyvi priemonė

Kita vertus, prezidentas nedetalizavo, kokie sąjungininkų pajėgumai bus dislokuoti Lietuvoje.
„Na, gal taip skambiai nepavadinčiau, kad tai jau oro gynybos modelį įgyvendins, tačiau detekcine prasme ir, svarbiausia, procedūrų prasme, aš manau, kad tai bus tikrai labai efektyvi priemonė“, – žurnalistams pirmadienį sakė šalies vadovas.
„Mes matome, kad Baltijos jūroje „Baltic Sentry“ misija pasiteisino, neatsitiktinai mes prašėme, kad ta misija būtų pratęsta“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) bendroje spaudos konferencijoje su NATO pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi) praėjusį penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo Rytų flango gynybą ir vykdys misiją „Eastern Sentry“.
Pasak M. Rutte, ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Aljanso generalinis sekretorius nurodė, kad stiprinimas apims tiek tradicinius karinius pajėgumus, tiek konkrečiai su dronų naudojimu susijusioms problemoms spręsti skirtus elementus.
Lenkijos kariuomenės Generalinis štabas apie faktinę NATO misijos „Eastern Sentry“ pradžią paskelbė šeštadienį. Jo paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Mazovijos Minsko oro uoste nusileidžia prancūzų transportinis lėktuvas A400, atgabenęs ginkluotės Lenkijoje dislokuotiems naikintuvams „Rafale“.
NATO skubesnių veiksmų dėl oro gynybos ėmėsi po to, kai praėjusią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti. Maskva teigė nesitaikiusi į Lenkiją.
Tuo metu šeštadienio vakarą Rumunija pranešė, kad per Rusijos ataką Ukrainoje į jos oro erdvę įskrido dronas.
„Mes matome, kad Putinas nusprendė patestuoti ir NATO kaip organizacijos atsparumą. (...) Manau, kad tikrai sugebėsime tinkamai pasirengti ir tinkamai atremti tokio pobūdžio iššūkius“, – kalbėjo G. Nausėda.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai kelis kartus buvo kirtę Lenkijos, Rumunijos, Latvijos ir Lietuvos oro erdvę.
Kol kas neaišku, ar jie į Europos šalis įskrenda tyčia, ar nuklysta suklaidinti Ukrainos gynybos sistemų.
