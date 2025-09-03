Prezidento advokatas: VRK tyrimas dėl „Kitokių pasikalbėjimų“ net negalėjo būti pradėtas

Taip jis kalbėjo Regionų administracinio teisme trečiadienį nagrinėjant prezidento bylą dėl minėtos laidos pripažinimo paslėpta politine reklama.
„Imunitetas neleidžia administracinėn atsakomybėn traukti prezidento“, – sakė G. Nausėdos gynėjas.
Kaip skelbė BNS, pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VRK sprendimą dėl 2024-ųjų balandžio 27 dieną Palangos koncertų salėje vykusios laidos „Kitokie pasikalbėjimai“. Šią laidą ir skelbimus apie ją komisija pripažino paslėpta politine reklama, o per 18 tūkst. eurų siekiančias laidos išlaidas – G. Nausėdos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis.
Teisme prezidentui atstovaujantis advokatas J. Vilys sakė, kad jokios paslėptos politinės reklamos nebuvo, į laidą G. Nausėda buvo pakviestas jos rengėjų iniciatyva.
„Ingrida Šimonytė 2019 metais dalyvavo rinkimuose ir dalyvavo analogiškoje laidoje, vienas prie vieno formatas buvo. VRK nagrinėjo šitą faktą ir neįžvelgė jokios paslėptos politinės reklamos. Tyrimas buvo nutrauktas“, – sakė advokatas.
Jo manymu, tai rodo, kad VRK analogiškais atvejais taiko dvigubus standartus. Pasak jo, VRK sprendimą nulėmė politinė valia, o ne teisiniai argumentai.
Anot prezidento advokato, laidoje nebuvo vykdoma rinkimų agitacija, nes nekalbėta apie politinę programą, kampanijos viziją, nebuvo kviečiama dalyvauti rinkimuose, o G. Nausėda sutiko dalyvauti laidoje su sąlyga, kad nebus kalbama apie rinkimų kampaniją.
J. Vilys pabrėžė, kad prezidentą saugo Konstitucija, kuri numato, kad jis negali būti patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.
„Kitokius pasikalbėjimus“ organizavusi mažoji bendrija „Pasaulis gražus“ buvo pripažinta pažeidusi Rinkimų kodeksą. Teismo posėdyje kaip trečiasis asmuo dalyvavęs bendrijos vadovas Mantas Bertulis teigė, kad tai buvo jubiliejinė laida, kuriai sukako 10 metų, todėl į ją buvo kviečiami itin aukšto rango pašnekovai – prezidentas G. Nausėda ir premjerė I. Šimonytė. Pastaroji kvietimo atsisakė.
Pasak M. Bertulio, Palangoje tuo metu buvo šalta, mažai žmonių, todėl laida buvo reklamuojama, nes reikėjo parduoti bilietus.
VRK atstovė Ilona Bondzinskaitė teisme teigė, kad prezidentui, kurį saugo imunitetas, komisija netaikė administracinės atsakomybės pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), tik konstatavo faktą. Pasak jos, VRK tyrimą atliko ne pagal ANK, o pagal viešojo administravimo teisę.
Trečiadienį įrodymų tyrimas teisme buvo baigtas. Iškart po to prasidėjo baigiamosios kalbos.
„Rinkimų kodeksas yra įstatymas, kurio pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę. Nelieka jokių abejonių dėl Konstitucijos 86 straipsnio taikymo. Imunitetas neleidžia administracinėn atsakomybėn traukti prezidento. VRK tyrimas net negalėjo būti pradėtas. Jis galėjo būti pradėtas ir pabaigtas po prezidento kadencijos. Byla turėtų būti nutraukta ir priteistos bylinėjimosi išlaidos“, – baigiamojoje kalboje sakė J. Vilys.
VRK atstovė baigiamojoje kalboje prašė pareiškėjo skundą atmesti, nes minėtoje laidoje buvo paslėpta politinė reklama – buvo kuriamas teigiamas, šiltas, žmogiškas kandidato įvaizdis.
Sprendimą šioje byloje teismas skelbs rugsėjo 15 dieną.
