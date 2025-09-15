Teismas tenkino Gitano Nausėdos skundą ir panaikino sprendimą dėl paslėptos politinės reklamos

„Teismas nustatė, kad nei informacijos apie laidą skelbimo metu, nei pačioje laidoje pareiškėjas apie save jokios reklamos neskelbė“, – pranešė teisėjų kolegijos pirmininkė Rasa Milvydaitė.
G. Nausėdai iš VRK priteista beveik 800 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Teismas pabrėžė, kad G. Nausėda sutiko dalyvauti laidoje su sąlyga, jog nebus kalbama apie prezidento rinkimus. Jis sutiko bendrauti tik temomis, nesusijusiomis su prezidento rinkimais.
Šis Regionų administracinio teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Kaip skelbė BNS, šią laidą ir skelbimus apie ją VRK pripažino paslėpta politine reklama, o per 18 tūkst. eurų siekiančias laidos išlaidas – G. Nausėdos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis.
Teisme prezidentui atstovavęs advokatas Justas Vilys sakė, kad jokios paslėptos politinės reklamos nebuvo, į laidą G. Nausėda buvo pakviestas jos rengėjų iniciatyva.
Jis teigė, kad VRK tyrimas dėl pernai vykusios laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ net negalėjo būti pradėtas, nes šalies vadovas turi imunitetą.
„Imunitetas neleidžia administracinėn atsakomybėn traukti prezidento“, – sakė G. Nausėdos atstovas.
„Ingrida Šimonytė 2019 metais dalyvavo rinkimuose ir dalyvavo analogiškoje laidoje, vienas prie vieno formatas buvo. VRK nagrinėjo šitą faktą ir neįžvelgė jokios paslėptos politinės reklamos. Tyrimas buvo nutrauktas“, – sakė advokatas.
Jo manymu, tai rodo, kad VRK analogiškais atvejais taiko dvigubus standartus. Pasak teisininko, VRK sprendimą nulėmė politinė valia, o ne teisiniai argumentai.
Anot prezidento advokato, laidoje nebuvo rinkimų agitacijos, nes nekalbėta apie politinę programą, kampanijos viziją, nebuvo kviečiama dalyvauti rinkimuose, o G. Nausėda sutiko dalyvauti laidoje su sąlyga, kad nebus kalbama apie rinkimų kampaniją.
VRK prašė pareiškėjo skundą atmesti, nes minėtoje laidoje buvusi paslėpta politinė reklama – buvo kuriamas teigiamas, šiltas, žmogiškas kandidato įvaizdis.
