Prezidento patarėjas ragina neeksperimentuoti

Taip jis kalbėjo svarstant socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūrą į ministro pareigas.
„Tie žmonės, kurie dirbo, yra tikri ekspertai, aš juos visus neblogai pažįstu. (...) Iš tiesų, tai yra kompetetingi žmonės, žinantys savo problemas ir sritis, kurias jie dengia“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Todėl manau, kad eksperimentavimas su naujais viceministrais nebūtų labai teigiamai įvertintas“, – pridūrė jis.
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai pirmadienį susitikus su R. Kaunu, D. Matulionis teigė, kad tikimasi, jog formuojant Krašto apsaugos ministerijos politinę komandą šis klausimas bus derinamas su prezidentu.
Spalio pabaigoje ministrės pareigas palikusios Dovilės Šakalienės komandoje dirbo viceministrai Karolis Aleksa, Tomas Godliauskas ir Bronius Bieliauskas.
D. Matulionis antradienį sakė, kad susitikus su R. Kaunu „susidarė geresnis įspūdis, nei turėjome išankstinį įspūdį“.
„Žmogus atrodo tikrai labai rimtai padirbėjęs ir įsigilinęs į kai kurias temas, nors galbūt ne į visas“, – teigė prezidento patarėjas.
Pasak jo, kandidato noras gilintis į sritį buvo akivaizdus.
Visgi patarėjas teigė sutinkantis, kad idealiu atveju krašto apsaugos ministru turėtų tapti šios srities specialistas. Prezidentas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo žada priimti šią savaitę.
D. Matulionis taip pat patvirtino, kad socialdemokratams anksčiau svarstant susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, Prezidentūra tam pasipriešino.
„Mes turėjome tam tikrų aplinkybių, kurios neleido rimtai svarstyti šio kandidato“, – kalbėjo patarėjas.
D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko, kai prarado premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų gynybos finansavimo.
