Žiniasklaida: KAM Rūdninkų miestelio konkurse neatsižvelgė dėl „Fegdos“

Kai portalui nurodė šaltiniai, „Fegda“ atsidūrė VSD akiratyje, apie tai buvo informuoti ir sprendimų priėmėjai, tačiau į VSD pažymą esą atsižvelgta nebuvo.
„Patvirtiname, kad VSD 2024-12-27 priėmė sprendimą dėl Tiekėjo patikimumo pažymėjimo neišdavimo UAB „Fegda“ už dalies duomenų apie save nuslėpimą pagal LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą“, – portalui patvirtino VSD.
Praėjusią savaitę KAM pranešė, jog Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurse sudaryta laimėtojų eilė – šešios Lietuvoje veikiančios įmonės iš aštuonių pakviestų, sutartis pasirašyti tikimasi dar šiemet.
Tiesa, po šio KAM pranešimo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, jog nė viena konkurse dalyvavusi įmonė atsakingoms institucijoms nesukėlė jokių abejonių.
Apie tai, kad krašto apsaugos ministro atsakymai dėl „Fegdos“ ir konkurso eigos įtikino ir prezidentą Gitaną Nausėdą, kalbėjo ir šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Išplatintame komentare „Fegda“ vadovas Jonas Jablonskis teigė, kad prieš dalyvavimą konkurse įmonė praėjo visas reikalingas VSD patikros procedūras.
„Rengdamiesi dalyvauti konkurse, kaip ir visos kitos jame ketinusios dalyvauti bendrovės, privalėjome praeiti visas būtinas patikros procedūras. VSD patikrą praėjome ir 2025 m. mums buvo išduotas patikimumo pažymėjimas, suteikiantį teisę dirbti su riboto naudojimo informacija“, – nurodė J. Jablonskis.
Anot jo, patikros proceso metu įmonė tikslino pateiktus duomenis, o vėliau išduotas pažymėjimas patvirtina, kad „Fegda“ atitinka įstatyme nurodytus reikalavimus tokio pažymėjimo gavimui.
„Daugiau informacijos suteikti negalime dėl taikomų konfidencialumo apribojimų“, – sakė „Fegda“ vadovas.
Portalas „Delfi“ pirmasis pranešė, jog tarp konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Anot „Delfi“, įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“. Pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Politikas anksčiau įmonėje yra dirbęs, taip pat vienam medžiotojų klubui kartu su bendrovės akcininku Arvydu Gribuliu ir įmonę valdančios „Fegdos grupės“ direktoriumi Gediminu Gribuliu priklauso ir politiko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius.
Antrosios pirkimo dalies (B dalies) galutinėje pasiūlymų eilėje pirmąją vietą užima įmonė „Merko statyba“ su 280,43 mln. eurų pasiūlymu.
Antrojo Rūdninkų bazės statybų etapo darbus planuojama pradėti 2026 m., o bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
Projektas bus vykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu ir suskaidytas į tris dalis.
ELTA anksčiau jau skelbė, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
