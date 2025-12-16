Žiniasklaida: VSD teigia, kad „Fegda“ gavo mažesnio patikimumo pažymą

Kaip skelbė portalas „Delfi“, VSD patvirtino pernai gruodžio 27 d. priėmęs sprendimą „Fegdai“ neišduoti Tiekėjo patikimumo pažymėjimo, nes įmonė nuslėpė dalį duomenų pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Vėliau „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis išplatintame komentare teigė, kad įmonė praėjo visas privalomas patikros procedūras, šiemet VSD jai išdavė patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su riboto naudojimo informacija.
LRT tyrimų skyriaus turimais duomenimis, VSD ministerijai galimų grėsmių vertinimą perdavė lapkričio pabaigoje, tuomet konstatuota, kad galimi Rūdninkų poligono konkurso laimėtojai nekelia grėsmių nacionaliniam saugumui.
VSD taip pat atkreipė dėmesį į pernai gruodį „Fegdai“ neišduotą Tiekėjo patikimumo pažymėjimą – pernai gruodį bendrovei neišduotas leidimas dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, tačiau šiemet kovą VSD „Fegdai“ išdavė pažymą, kuri leis dirbti su riboto naudojimo informacija.
„Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas numato skirtingas šių dokumentų išdavimo sąlygas. UAB „Fegda“ tuo metu atitiko sąlygas gauti pažymą, leidžiančią dalyvauti sandoriuose, kurių metu naudojama riboto naudojimo informacija“, – portalui patvirtino VSD.
Praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerija (KAM) pranešė, jog Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurse sudaryta laimėtojų eilė – šešios Lietuvoje veikiančios įmonės iš aštuonių pakviestų, sutartis pasirašyti tikimasi dar šiemet.
Po šio pranešimo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, jog nė viena konkurse dalyvavusi įmonė atsakingoms institucijoms nesukėlė jokių abejonių.
Apie tai, kad krašto apsaugos ministro atsakymai dėl „Fegdos“ ir konkurso eigos įtikino ir prezidentą Gitaną Nausėdą, kalbėjo ir šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Portalas „Delfi“ pirmasis pranešė, jog tarp konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Anot „Delfi“, įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“. Pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, politikas anksčiau įmonėje yra dirbęs, vienam medžiotojų klubui kartu su bendrovės vadovais priklauso ir politiko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius.
Kaip skelbta, antrosios Rūdninkų konkurso pirkimo dalies (B dalies) galutinėje pasiūlymų eilėje pirmąją vietą užima įmonė „Merko statyba“ su 280,43 mln. eurų pasiūlymu.
Antrojo Rūdninkų bazės statybų etapo darbus planuojama pradėti 2026 m., o bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
Projektas bus vykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu ir suskaidytas į tris dalis.
