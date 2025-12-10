Prezidentūra įvertino pirminį projektą dėl LRT

„Prezidentas yra ne kartą pažymėjęs, kad žodžio laisvė yra demokratijos pamatas. Seime prieš kelias savaites pateiktas įstatymo projekto siūlymas keisti LRT vadovo atleidimo tvarką neatitinka gerosios institucijų valdymo praktikos“, – į Eltos klausimus, ar prezidento vertinimu Seimas turėtų įsiklausyti į žurnalistų reikalavimą ir atmesti „aušriečių“ siūlomą projektą, atsakė Prezidentūra.
„Prezidentas pabrėžia, kad žurnalistų žodžio laisvė ir objektyvumas yra kertiniai demokratijos pricipai, kuriuos turi užtikrinti visos valdžios įstaigos ir institucijos. Esami ir būsimi pasiūlymai dėl institucijų aukščiausių kolegialių valdymo organų teisių priimti sprendimus organizacijos valdymo srityje, turi būti vertinami bendrajame valstybės institucijų valdymo kontekste, atsižvelgiant į skaidrumo ir nešališkumo principus bei atitikti Europos žiniasklaidos laisvės aktą“, – dėstoma Prezidentūros atsiųstoje pozicijoje.
Kaip skelbta, parlamentarai registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais, tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Antradienį protestą prie parlamento surengusi žurnalistų bendruomenė paragino atmesti pataisas bei tikino, kad jomis siekiama užvaldyti visuomeninį transliuotoją bei politizuoti jo veiklą.
Savo ruožtu kritiką šiam projektui yra išreiškusios ir tarptautinės žiniasklaidos organizacijos.
Tiesa, trečiadienį valdantieji pranešė, kad Seime parengtas naujas LRT įstatymo pakeitimų projektas.
Pabrėžiama, kad siūlymai bus teikiami su visų valdančiosios koalicijos frakcijų atstovų parašais.
Naujais pakeitimais valdantieji siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius į pareigas būtų skiriamas ir atleidžiamas slaptu tarybos balsavimu.
Taip pat siekiama nustatyti, kad visuomeninio transliuotojo vadovas galėtų būti atleistas iš pareigų dėl nepasitikėjimo, jei netinkamai vykdo funkcijas ar taryba nepatvirtina metinės veiklos ataskaitos.
Pažymima, kad už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė tarybos narių, t. y., bent septyni iš dvylikos narių.
