Ruginienė: darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuota

„Darysiu viską, kad LRT nebūtų politizuotas ir išlaikytų laisvą žodį“, – antradienį žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Aš noriu nuraminti visą bendruomenę. Iš mano pusės niekada nebuvo jokio bandymo cenzūruoti žiniasklaidą ir ateityje nebus“, – pabrėžė ji.
Taip premjerė kalbėjo daliai žiniasklaidos ir kitų sektorių atstovų susirūpinus dėl pataisos, kuria norima lengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Seime pateikimo stadiją įveikusios „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pataisos numato, jog nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau „aušriečių“ lyderis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Už siūlymą balsavo Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai bei keturi Mišrios Seimo narių grupės nariai.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
LRT taryba paragino Seimą išlaikyti dabartinę kartelę.
Premjerė neatskleidė, kaip ketina balsuoti kitą savaitę, kuomet Seimas dėl pasiūlymų turėtų apsispręsti svarstymo stadijoje. Pasak jos, pirmiausia reikia žinoti, koks bus galutinis projektas.
Tądien, kuomet turėtų būti svarstomi minimi pakeitimai, prie Seimo protestą organizuojanti Žurnalistų profesionalų asociacija reikalauja atmesti pataisas.
I. Ruginienė tikino gerbianti ir girdinti kiekvieną aktyvią poziciją bei aiškino, kad bet kokia protesto forma yra demokratijos išraiška.
„Ne iš Vyriausybės šitas projektas neišėjo. Tai yra pavienė Seimo narių iniciatyva. Tai pažiūrėsim, kaip ji keisis, ar nesikeis ir kaip ateis į Seimo salę“, – kalbėjo I. Ruginienė, paklausta, ar parlamentas turėtų pataisas atsiimti.
Be kita ko, kritikai sako, kad pokyčiai yra iš esmės nukreipti prieš dabartinę LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę.
Vyriausybės vadovė teigė norinti, jog LRT Taryba „pagaliau atliktų savo funkcijas, spręsdama, ar tinkamas, ar netinkamas vadovas“.
„Yra nauja kadencija – priima naują vadovą, baigiasi kadencija – atleidžia vadovą. Tai yra LRT Tarybos funkcija, bet tikrai ne mano kaip premjerės“, – sakė ji.
