Prezidentūra: nusiteikimo prieš minimus kandidatus į krašto apsaugos ministrus neturime

Visgi konkretų kandidatą šalies vadovas Gitanas Nausėda vertins, kai jį pateiks ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, antradienį „Žinių radijui“ sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
„Kai premjerė pristatys kandidatą, koks jis bebūtų, tada ir bus priimti sprendimai. Kažkokio nusiteikimo prieš pasiūlytus kandidatus, kurie bent jau figūravo žiniasklaidoje, neturime“, – sakė patarėjas.
Jis tvirtino, kad siūlyti ministrus pirmiausia yra valdančiosios koalicijos reikalas, tačiau krašto apsaugos klausimais svarbus ir susitarimas su prezidentu, nes „krašto apsauga yra sritis, kur prezidento žodis yra ypač svarbus“.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai antradienį turėtų aptarti kandidatą į krašto apsaugos ministrus, kuris bus skiriamas vietoje praėjusią savaitę pareigas palikusios Dovilės Šakalienės.
BNS šaltinių teigimu, premjerė I. Ruginienė partiečiams pristatys dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą.
Žiniasklaidoje taip pat minėtos Seimo nario Roberto Kauno, D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir Tomo Godliausko pavardės.
Anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi D. Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.
