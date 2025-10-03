Prezidentūra pakomentavo Adomavičiaus poziciją dėl Ukrainos: kelia klausimų

„Tokia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario pozicija yra nesuprantama, nepriimtina ir kelianti pagrįstą klausimą, ar šis asmuo gali būti Vyriausybės nariu“, – rašoma penktadienį BNS perduotame Prezidentūros komentare.
Kaip rašė BNS, dėl I. Adomavičiaus penktadienį šaukiamas koalicinės tarybos posėdis.
Jis rengiamas portalui „Lrytas“ penktadienį publikavus I. Adomavičiaus interviu, kuriame politikas tiesiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.
Tuo metu BNS šaltiniai praneša, kad premjerė Inga Ruginienė siūlys prezidentui Gitanui Nausėdai atleisti I. Adomavičių iš pareigų.
Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
BNS skelbė kad dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.