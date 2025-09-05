Prezidentūra ragina griežtinti migracijos politiką

„Migracijos politika, mūsų nuomone, turi būti griežtinama, siekiant, kad verslas nenukentėtų, bet tuo pačiu sprendžiant ir visas problemas, su kuriomis susiduria visuomenė“, – žurnalistams po šalies vadovo Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Vladislavu Kondratovičiumi penktadienį sakė D. Matulionis.
Nei konkrečių problemų, nei konkrečių priemonių jis neįvardijo, tačiau visuomenėje pastaruoju metu diskutuojama apie rusakalbius imigrantus.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje šiuo metu įvairiais pagrindais gyvena 52 tūkst. Baltarusijos piliečių, 14 tūkst. Rusijos piliečių bei 76 tūkst. Ukrainos piliečių, tačiau rusų ir baltarusių šalyje pastaruoju metu mažėja.
V. Kondratovičius teigė, kad Lietuvoje paprastai gyvena apie 200 tūkst. užsieniečių, jų pastaruoju metu mažėjo, o tai bent iš dalies susiję su imta taikyta griežtesne migracijos kontrole.
„Tos kontrolės mes nemažinsime“, – sakė ministras.
Pasak jo, artimiausiu metu migracijos pareigūnai plačiau bendradarbiaus su aukštosiomis mokyklomis siekiant, kad studijų pagrindu į Lietuvą atvykę užsieniečiai iš tikrųjų mokosi, ar studijuoti įstojo fiktyviai.
Politikas taip pat sakė, kad ministerija pastaruoju metu įdėjo nemažai pastangų konsultuodamasi su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijomis dėl to, kokių šalių piliečiai Lietuvai būtų priimtini kultūriškai.
Jis tvirtino, kad Lietuva tobulina prašymų atvykti į šalį priėmimo tinklą.
„Kur matome, kad (migracijos taisyklių – BNS) pažeidimų nemažėja, o didėja, ribojame galimybes pateikti prašymus“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Ministras taip pat žadėjo, kad Lietuva tęs neteisėtų migrantų apgręžimo politiką pasienyje su Baltarusija, nes jų srautas pastaruoju metu vėl išaugo.
„Jokių prielaidų tam, kad apgręžimas būtų nebetaikomas, aš nematau. Pasieniečiai ir politinė komanda nusiteikusi tai tęsti tiek, kiek reikės“, – sakė jis.
BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, V. Kondratovičių į pareigas toliau deleguoja valdantieji socialdemokratai.
