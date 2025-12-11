Ministras dėl vežėjų: kartais rizikos gali ir materializuotis, grįžti tam tikrais nuostoliais

„Šita situacija reikalauja aiškumo, dėl to, kad iki šios dienos mes nežinom, kiek tų vilkikų yra. Mes girdim vienus skaičius, girdim antrus skaičius. Tai kaip galima šiandien kalbėti apie kompensaciją, kada mes tiksliai net nežinom iš vežėjų, nesam gavę tikslių duomenų. Tai greičiausiai, žinodami mastą, galėsime kalbėti“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministras.
„Bet dar per anksti apie tai kalbėti, dėl to, kad tai gali kažkokią žinutę nusiųsti ir pačiam Baltarusijos režimui, Lukašenkos režimui, kad mes kažką čia norim padaryti ir jo kitas žingsnis – neaišku, koks bus, apie konfiskavimą, gal kažkokį kitą, naują“, – pridūrė jis.
Ministras taip pat teigė, kad kompensacijų klausimas galėtų būti svarstomas tiems verslams, kurie įkurti Lietuvoje ir veikia sąžiningai. Jis taip pat pabrėžė, kad vežėjai turi kalbėtis ir su Baltarusijos puse.
„Jie turi kalbėtis ir su Baltarusijos puse, kas ten yra, jie turi greičiausiai ryšius, aš matau iš ryšių, šaltinių, yra jų atstovybė, analogas „Linavos“, tarkim. Tai jie turi įdėti veiksmus ir iš savo pusės, iš verslo pusės“, – sakė jis.
Ministras pabrėžė, kad dėl šios situacijos svarbi yra visos ES pozicija.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį LRT kalbėjo, kad kompensuoti vežėjams nuostolių kol kas nesvarstoma.
„Šiuo metu kompensacijų nesvarstėme, jeigu taip atvirai, ir vis dėlto turbūt reiktų įsivertinti tą vystant verslą, vystant rizikingą verslą, kad kartais gali rizikos ir materializuotis, grįžti tam tikrais nuostoliais, ne visada uždirbamas pelnas“, – LRT televizijoje teigė ministras.
„Tie, kurie pasirenka dirbti rizikingesne Rytų kryptimi, labai gerai, viskas gerai, tai yra jų verslo strategija, bet ji turbūt neišvengiamai veda prie didesnių rizikų. Bet, žinoma, mes savo verslą palaikome, ginsime ir atsakomųjų priemonių Vyriausybė ieškos ir jas taikys, padės vadinamąsias fūras susigrąžinti“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad premjerė Inga Rugienė teigė, jog Vyriausybė nesvarsto kompensuoti vežėjų nuostolių, nes tai turėtų padaryti Minskas.
Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai paskelbė peticiją, kuria valdžios atstovų reikalauja per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami Baltarusijos sulaikyti Lietuvos vilkikai, taip pat kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius.
Muitinės duomenimis Baltarusijoje yra įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija viešai tikina, kad Baltarusijoje likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
Nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
