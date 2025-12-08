Vladislavas Kondratovičius: Baltarusija pelnosi iš nelegalios veiklos ir daro politinį spaudimą ES

Ministras Briuselyje akcentavo, jog dėl Baltarusijos režimo hibridinių atakų kyla grėsmė ne tik Lietuvos, bet ir visos ES oro eismo saugumui, sutrikdyta oro uostų veikla lėmė reikšmingą ekonominę žalą.
„Baltarusijos režimas sąmoningai ignoruoja tarptautinės bendruomenės perspėjimus ir netgi naudojasi „nusikaltimo kaip paslaugos“ modeliu – pelnosi iš nelegalios veiklos ir tuo pačiu daro politinį spaudimą ES“, – teigė V. Kondratovičius pirmadienį Vidaus reikalų ministerijos (VRM) išplatintame pranešime.
Kaip teigia VRM, ministras taip pat pažymėjo būtinybę plėsti sankcijas Baltarusijai.
„Būtinas vieningas ir ryžtingas bendras ES atsakas. Svarbu aiškiai įvardyti oro erdvės pažeidimus kaip Baltarusijos vykdomą hibridinę ataką ir plėsti sankcijas šiam režimui“, – sakė V. Kondratovičius.
Savo ruožtu ministras pabrėžė, jog Lietuva jau priėmė kelis svarbius sprendimus nacionaliniu lygiu: suteiktas teisinis pagrindas teisėsaugai numušti dronus, ieškoma efektyvių ir saugių priemonių balionams aptikti bei neutralizuoti, griežtinama baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą oru, kreiptasi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
Taryboje taip pat aptarta situacija Šengeno erdvėje, dėl kurios ministras pasmerkė augantį Šengeno vizų Rusijos piliečiams skaičių – net 75 procentai jų išduodamos turizmo tikslais.
„Lietuva nuosekliai pasisako, kad nebiometriniai Rusijos Federacijos pasai neturėtų būti pripažįstami kelionėms į Šengeno erdvę, nes tik vieningas ES požiūris gali užtikrinti Šengeno saugumą ir nuoseklų vizų politikos taikymą“, – teigiama pranešime.
Aptartas ir Migracijos pakto įgyvendinimas, akcentuota svarba, jog Lietuva, nepaisant patiriamo migracinio spaudimo iš Baltarusijos ir ketvirto pagal dydį priimtų Ukrainos piliečių skaičiaus, toliau išlieka konstruktyviai solidari su tomis ES valstybėmis narėmis, kurios patiria didžiausią migracijos spaudimą.
Naujausi komentarai