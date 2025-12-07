Ministras: reikia žiūrėti kaip bus

„Tikrai tai galbūt viena iš tokių priemonių. Tik klausimas, kaip tai paveiktų Baltarusijos režimą – ar tai yra skausminga, ar galbūt tai nėra jiems labai skausminga, dar daugiau pakels galbūt priešiškos nuotaikos prieš Europos Sąjungą ir prieš kitas šalis. Tai manyčiau šiuo atveju tikrai svarstytina, reikia žiūrėti kaip bus“, – BNS sakė ministras.
Šį klausimą V. Kondratovičius kitą savaitę ketina aptarti su Lenkijos ir Latvijos kolegomis Briuselyje.
„Tai tą klausimą paliesime bendrai. Dėl to, kad čia reikia bendro sprendimo, manyčiau, ne tik Latvijos, bet ir Lietuvos, ir Lenkijos. Reikia pažiūrėti, koks yra požiūris bendras“, – teigė jis.
BNS skelbė, kad reguliarių maršrutų į Baltarusiją ir Rusiją stabdymo projektą jau rengia Latvijos Susisiekimo ministerija. Pasak latvių susisiekimo ministro Ačio Švinkos, potvarkis bus pagrįstas saugumo sumetimais ir numatys galimybę persvarstyti sprendimą, jei situacija pasikeistų.
Ministras pažymėjo, jog tokiu ministrų kabineto potvarkiu būtų stabdomi reguliarūs keleivių pervežimai autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, atšaukiami galiojantys leidimai vežėjams arba atsisakoma juos atnaujinti.
Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Transporto veiklos skyriaus vadovo Virginijaus Čiškausko teigimu, šiuo metu iš Lietuvos į Baltarusiją kursuoja 24 maršrutai.
„(Jie – BNS) per atidarytus postus važiuoja iš Lietuvos 25 kartus per dieną. 25 kartus galima važiuoti iš Lietuvos, atitinkamai iš kitos pusės grįžta tie patys 25“, – BNS teigė jis.
V. Čiškausko teigimu, per Medininkų pasienio kontrolės punktą važiuoja 16 autobusų, o per Šalčininkų – 9.
BNS rašė, kad Vyriausybė kitą savaitę ketina skelbti ekstremaliąją situaciją dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamos grėsmės. Tuo metu Seimo opozicija siūlo skelbti nepaprastąją padėtį, o ne ekstremaliąją situaciją.
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
