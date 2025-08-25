Prieš koalicijos sutarties pasirašymą – Vėgėlės pareiškimas

Savo „Facebook“ paskyroje parlamentaras teigia, jog susilaikymas nuo pasirašymo lems prieštaravimą, pasak jo, šaliai nenaudingiems sprendimams, bet palaikymą – naudingiems.
I. Vėgėlė sakė šiame etape negalintis palaikyti naujosios koalicinės daugumos sutarties dėl tam tikrų įsipareigojimų dokumente nebuvimo.
Seimo nariui sutartyje pritrūko įsipareigojimų švietimo ir savivaldos srityse, taip pat noro „iš esmės keisti politinę ir teisinę sistemą“.
Jo teigimu, dėl sutartyje paliktų smulkų ir vidutinį verslą smaugsiančių mokesčių reformų kitais metais ims stagnuoti šalies ekonomika, anot politiko, sutartyje neįsipareigojama atverti Lietuvos finansų rinkos.
Pasak I. Vėgėlės, „nieko reikšmingo nebus keičiama ir energetikos sistemoje“.
„Šiandien priėmiau sąžiningą, apgalvotą ir nuoseklų sprendimą. Frakcijoje svarstant klausimą dėl naujosios koalicinės sutarties pasirašymo nebalsavau „už“. Šiame etape negaliu palaikyti naujosios koalicinės daugumos sutarties“, – teigė parlamentaras.
Tiesa, anot I. Vėgėlės, sutartyje įtvirtinta „galimybė tobulinti tiesioginės demokratijos institutus bei nuostata dėl visuomeninio transliuotojo sugrąžinimo visuomenei“.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarys 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši „valstiečių“ atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet politinei jėgai nepriklausantys parlamentai – I. Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
