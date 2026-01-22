Mindaugas Sinkevičius: tai savotiškas būrimas iš kavos tirščių

„Pasakęs, ar aš imuosi ir noriu tęsti lyderystę ir ar aš sutinku kandidatuoti partijos pirmininko rinkimuose, manau, (...) reikės pasakyti ir kita“, – ketvirtadienį M. Sinkevičius nurodė „Lietuvos ryto“ televizijai.
„Išsirinkus naują ar pratęsus dabartinio lyderio kadenciją, (…) vis tik mes turėsime girdėti lyderio matymą ir čia bus balsuojama ne vien tik už charizmą, už vardą, pavardę, bet ir už matymą, kur partija ir valstybė turėtų eiti, kokia koalicija turėtų būti“, – pridūrė politikas.
Paklaustas, ar LSDP koalicija su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga yra šiuo metu pati tinkamiausia, kokia galėtų būti, jis žadėjo dėl to pasisakyti „labai aiškiai ir atsakingai pravedęs pokalbius ir su skyriais, ir su frakcija“.
„Gali įvykti taip“, – sakė M. Sinkevičius, žurnalistei paklausus, ar pokyčiai koalicijoje gali vykti tik po LSDP pirmininko rinkimų.
„Bet mūsų politinio gyvenimo dinamika nėra, kad kaip žiemą užšalę visi, būna ir pasisakymų. (...) Yra įvairų veiksmų, susitikimų, apsistumdymų, apsižodžiavimų. (...) Neatmetu, kad gali būti išprovokuoti ir mes, ir „valstiečiai“ operatyviai imtis veiksmų“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Gali įvykti taip.
Jis partijos pirmininko pareigas laikinai eina nuo pernai liepos, kai perėmė jas iš atsistatydinusio buvusio premjero Gintauto Palucko.
M. Sinkevičius taip pat nurodė, kad LSDP skyrių apklausa dar neinicijuota, o dėl koalicijos jis pirmiausia norintis kalbėtis su frakcijos Seime nariais.
„Kol kas tas veiksmas (partijos skyrių apklausa – BNS) nepradėtas, aš norėsiu pirmiausia pakalbėti su frakcijos nariais. Jie vis tiktai yra ta kertinė jėga mūsų valstybės valdyme, (…) geriausiai virtuvę, užkulisius, visas peripetijas žino“, – sakė LSDP lyderis.
Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodžiusią neoficialią informaciją apie galimą LSDP frakcijos skilimą M. Sinkevičius vadino „būrimu iš kavos tirščių“.
„Aš nuolat palaikau ryšius, bendraujame, vakar (…) kalbėjome su Vilniaus rajono kolega Robertu (Duchnevičiumi – BNS), jis išvis nustebęs, kad buvo paminėtas tokiame kontekste, nesupranta, iš kur tas vėjas pučia ar maištas vyksta“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė M. Sinkevičius.
„Man visas šitas procesas apie maištą, nepatenkintųjų grupelę, manau, yra savotiškas būrimas iš kavos tirščių, kas gal ir gerai, nes pritraukia visuomenės dėmesį socialdemokratams“, – pridūrė LSDP lyderis.
Kaip rašė BNS, LSDP pirmininko rinkimai vyks šių metų gegužę partijos suvažiavime, kuriame taip pat bus minimas 130-asis partijos jubiliejus.
„Aš tikiuosi, kad bus konkurencingi partijos pirmininko rinkimai ir bus galimybė visiems lyderiams, kurie norėtų vadovauti didžiausiai mūsų valstybėje partijai, pasakyti savo vertinimą ir matymą“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Anksčiau socialdemokratų lyderio rinkimus planuota rengti 2027 metais.
