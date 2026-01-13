Mindaugas Sinkevičius: LSDP dar kartą spręs dėl koalicijos ateities

„Man norėtųsi į politinį ciklą pavasarį išeiti su labai aiškia žinia – ar tęsiame, ar vis tiktai (einame – BNS) kiekvienas sau“, – interviu BNS antradienį sakė politikas.
Jis teigė norintis, kad socdemai parlamento pavasario sesijos pradžioje būtų parengę pagrindinių darbų sąrašą ir gebėtų aiškiai įvardyti, ar turi jiems valdančiosios daugumos palaikymą.
„Man norisi pasakyti, kad štai mūsų šitos pavasario sesijos pagrindinių darbų TOP dešimtukas yra šitas, ir pasakyti, ar mes turime politinę valią tam priimti, ar vis tiktai vėl blaškysimės – vėl koks nors įstatymas, vėl „trūkt už vadžių, vėl iš pradžių“, lakstome vieni pas kitus, žiūrime vieni į kitus, pykstamės ir prašome opozicijos pagalbos. Jeigu tai neveikia, tai konstatuokime, kad neveikia“, – kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas.
Politiko teigimu, koalicijos ateities klausimu planuojama ir LSDP skyrių apklausa, tačiau partija šių svarstymų sieks nepaversti pernelyg viešu procesu.
Jis taip pat sakė norintis, kad net jeigu valdančiosios koalicijos sudėtis ir keistųsi, alternatyvi Seimo dauguma turi būti reali, o ne „kažkokia hipotetinė“.
M. Sinkevičius svarstytina alternatyva pavadino daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet priminė, jog patys LSDP skyriai pernai vasarą pasisakė už darbą su „Nemuno aušra“.
Partijos pirmininkas tvirtino pirmiausia norintis, kad pokyčiai, net jeigu tokie būtų, nekenktų valstybės stabilumui.
„Svarbu ir valstybės stabilumas, laikymasis nuoseklumo sprendimų priėmime, ne kažkoks dar didesnis chaosas. Nes geopolitinė situacija komplikuota, saugumo situacija komplikuota. Matykime tą kontekstą, tiesiog jo neignoruokime. Nesakykime, kad va dabar taip viens-du sugriauname, o kaip bus, pamatysime. Tai man toks požiūris nepriimtinas“, – sakė M. Sinkevičius.
„Aš noriu iš karto matyti ir nenoriu turėti gapo (tarpo – BNS), kad va kažkas, sakykime, nepavyksta, sakome, kad to nereikia, tada imame gapą ir, nežinau, pusę metų tampomės. Tada tie patys, kurie ką tik agitavo, kad koaliciją keiskite, tuoj pasakys, kad reikia pirmalaikių rinkimų, kad čia socialdemokratai nepasiruošę, negebantys, alina valstybę savo sprendimais, savo nesugebėjimu valdyti“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad po 2024 metų Seimo rinkimų socdemai sudarė valdančiąją daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušra“, nors prieš rinkimus žadėjo koalicijoje su „aušriečiais“ nedirbti.
Pernai vasarą po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo koalicija buvo performuota, dabar ji susideda iš socialdemokratų „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
(be temos)