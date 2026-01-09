Ragina Volkovą pačiam pasirinkti kitą saugią valstybę

Lietuvoje gyvenantis rusų opozicijos atstovas pastaruoju metu šalies politikų ir visuomenės kritikos sulaukė dėl savo teiginių apie Ukrainos karius bei pareigūnus.
„Aš manau, kad žmogus, padaręs tokius pareiškimus, pats turėtų susiprasti ir pasirinkti kitą saugią valstybę. Nes tie pareiškimai, kurie buvo padaryti, pirmiausia, kariaujančios Ukrainos ir jos aukštų pareigūnų atžvilgiu yra visiškai nepriimtini, netinkami ir atitinkantys Kremliaus naratyvą yra“, – Žinių radijui penktadienį sakė S. Skvernelis.
„Tai to daryti žmogus, kuris gavęs saugų prieglobstį valstybėje, kuri tikrai besąlygiškai remia Ukrainą, neturėtų sau leisti ir dėl to manau, kad geriausia būtų jam pačiam išvykti kažkur tai kitur į kitą saugią valstybę“, – pridūrė jis.
BNS skelbė, kad Migracijos departamentas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl papildomos konsultacijos apie galimą grėsmę valstybės saugumui bei paprašė įvertinti viešojoje erdvėje pasirodžiusius L. Volkovo pasisakymus.
Pasipiktinimą sukėlė buvusios Kovos su korupcija fondo (FBK) darbuotojos, vėliau prisidėjusios prie Ukrainoje kovojančio Rusijos savanorių korpuso, Anos Tiron paviešintas pokalbis su L. Volkovu.
Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo (buvusio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos – BNS) Budanovo užduotis“, – rašė L. Volkovas.
„Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas (buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus – BNS) Jermakas, bus pasodintas (V. Zelenskio patarėjas Mychaila – BNS) Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė jis.
L. Volkovas, kaip buvęs Rusijos vieno iš opozicijos lyderių Aleksejaus Navalno bendražygis, FBK darbuotojas, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
Įstatymai numato, jog leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, be kita ko, gali būti panaikintas, kai užsieniečio gyvenimas Lietuvoje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai.
VSD nurodo pagal kompetenciją stebintis ir vertinantis visus rizikos veiksnius bei grėsmes nacionaliniam saugumui.
Tačiau atsakyme BNS pastebima, jog „panašią retoriką priešiški Lietuvai ir Ukrainai režimai gali panaudoti savo propagandiniais tikslais“.
Užpernai kovo mėnesį L. Volkovas buvo užpultas Vilniuje automobilyje netoli savo namų.
Užpuolikas išdaužė automobilio langą, papurškė ašarinių dujų ir pradėjo L. Volkovą daužyti mėsos muštuku. Jam buvo sulaužyta ranka, sumušta koja.
