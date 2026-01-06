Prakalbo Ukrainos karius ir pareigūnus naciais išvadinęs Leonidas Volkovas

„Aš gailiuosi, kad parašiau tą žinutę. Tai buvo kvaila, neteisinga ir aštri emocinė žinutė, kurios neturėjo būti“, – antradienį portalui sakė L. Volkovas.
„Mane labai stipriai papiktino istorija, kad D. Kapustiną daugelis rusų pradėjo aukštinti kaip didvyrį. Kažkas rašė: „Dingo viltis.“ „Štai tai tikroji Rusijos opozicija.“ „Jis kovoja tinkamai, o visi kiti kovoja netinkamai.“ Mane tai žeidžia, aš nemėgstu neonacių, laikau, jog neteisinga juos remti ar su jais dirbti, nes tai yra blogis, o kovoti su blogiu pasitelkiant blogį – ne pati geriausia idėja“, – aiškino jis.
Kaip skelbta, gruodžio pabaigoje, po žinios, jog neva žuvo Rusijos savanorių korpusui, vykdžiusiam reidus Rusijoje, vadovavęs Denisas Kapustinas, L. Volkovas laiške jį vadino naciu, džiaugėsi įvykdyta „denacifikacija“. Pirmadienio vakarą L. Volkovas patvirtino savo žodžius, tačiau aiškino, jog laiškas buvo privatus – todėl kupinas emocijų.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo Budanovo užduotis (…). Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas Jermakas, bus pasodintas Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – tuomet teigė L. Volkovas.
Paaiškėjus apie L. Volkovo laišką, Migracijos departamentas ketina apsispręsti, ar L. Volkovui bus leista ir toliau gyventi Lietuvoje. Dėl to Migracijos departamentas kreipėsi ir į Valstybės saugumo departamentą.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad asmeniui laikinas leidimas gyventi Lietuvoje panaikinamas, jei jo gyvenimas Lietuvoje kelia grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai.
ELTA primena, kad L. Volkovas iš Rusijos pasitraukė kilus arešto grėsmei. Šiuo metu L. Volkovas gyvena Lietuvoje.