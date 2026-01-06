Remigijus Motuzas: Leonido Volkovo teiginiai verčia persvarstyti jo galimybes likti Lietuvoje

„Pasitarsime su Nacionalinio saugumo komitetu ir panašiai. Aš manau, kad iš tikrųjų tai reikėtų padaryti (kreiptis į tarnybas prašant įvertinti pasisakymus – BNS) ir po to tiktai priimti galutines išvadas, ar gerbiamas Volkovas gali gyventi Lietuvos teritorijoje, Europos Sąjungos teritorijoje, ar ne“, – antradienį BNS sakė R. Motuzas.
Dalies politikų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą sukėlė pirmadienį buvusios Kovos su korupcija fondo (FBK) darbuotojos, vėliau prisijungusios prie Ukrainoje kovojančio Rusijos savanorių korpuso Ana Tiron paviešintas pokalbis su Lietuvoje gyvenančiu L. Volkovu.
Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo (buvusio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos – BNS) Budanovo užduotis“, – rašė L. Volkovas.
„Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas (buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus – BNS) Jermakas, bus pasodintas (V. Zelenskio patarėjas Mychaila – BNS) Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė jis.
Kaip paaiškėjo vėliau, antikremliško rusų kovotojo nužudymas buvo inscenizuotas. Ukrainos karinė žvalgyba pranešė, jog tai padarė siekdama užkirsti kelią D. Kapustino nužudymui, kurį užsakė Maskvos specialiosios pajėgos.
Pasirodžius susirašinėjimui, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas savo „Facebook“ paskyroje tikino, jog „Lietuva neturi tapti įvairaus plauko perėjūnų iš Rusijos ir Baltarusijos užuovėja“.
„Perskaičius jo (L. Volkovo – BNS) pasisakymus, teko juos skaityti dar kartą, kilo klausimas, ar tai tikrai ne (buvusio Rusijos prezidento – BNS) Dmitrijaus Medvedevo tekstas. Deja, ne. Tai mūsų globojamos Rusijos opozicijos atstovo žodžiai“, – rašė jis.
„Šie veikėjai gauna teisinę ir fizinę Lietuvos valstybės apsaugą, jų finansinė veikla valstybės institucijų dažnai apeinama iš tolo, nenorint susitepti rankų, o jie patys sąmoningai savo veiklą sureikšmina, prisidengdami tariamu slaptumu ir išskirtinumu. Laikas baigti su tokia politika“, – aiškino politikas.
R. Motuzo teigimu, tokie L. Volkovo pasisakymai labai stebina, o susirašinėjimas atrodo labai negerai.
„Mačiau kolegos Lauryno Kasčiūno pasamprotavimus, ar tokie žmonės turėtų gyventi ir Lietuva turėtų suteikti prieglobstį ar užuovėją, ir panašiai. Na, iš dalies tai yra labai svarstytini dalykai, bet, žinoma, reikėtų dar detaliau išklausyti ir patį Volkovą“, – teigė jis.
Vėlų pirmadienio vakarą L. Volkovas socialiniame tinkle „X“ paskelbė įrašą, kuriame žinutę vadino emocinga ir aštria. Anot opozicionieriaus, ji buvo adresuota buvusiai bendradarbei.
„(A. Tiron – BNS) prisijungusi prie kampanijos prieš Rusijos opoziciją, nuolat skleidžia apie mane ir apie FBK įvairias šmeižikiškas istorijas ir melą. Man nereikėjo rašyti šios žinutės ir, žinoma, turėjau geriau kontroliuoti savo emocijas“, – teigė jis.
Įraše L. Volkovas taip pat tikino daugelį metų kovojantis su Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino režimu, Rusijos agresiją Ukrainoje vadino besąlyginiu blogiu, kuris privalo būti nugalėtas.
„Kartu ir toliau laikausi pozicijos – kurią esu viešai išsakęs ir ginsiu ateityje – kad kampanija, kuria beprasmiškai ir kontrproduktyviai kurstoma neapykanta visiems rusams bei primetamas kolektyvinės kaltės jausmas vien dėl paso, yra klaidinga. Tokia kampanija tampa didele dovana Putinui ir jo režimo propagandai, nes padeda jam konsoliduoti likusią paramą“, – rašė jis.
L. Volkovas Lietuvoje gyvena teisėtai, turi leidimą šalyje gyventi laikinai.
Užpernai kovo mėnesį jis buvo užpultas Vilniuje automobilyje netoli savo namų.
Užpuolikas išdaužė automobilio langą, papurškė ašarinių dujų ir pradėjo L. Volkovą daužyti mėsos muštuku. Jam buvo sulaužyta ranka, sumušta koja.
