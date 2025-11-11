Remigijui Žemaitaičiui kritikuojant, Kęstutis Budrys sako vykdantis Vyriausybės programą

„Visų pirma, aš esu kolegialaus organo – Vyriausybės – narys ir vykdau tai, ką mes esame sutarę savo programoje, įgyvendinu tas pozicijas, kurias esame pasitvirtinę Seime. Viskas yra sukoordinuota, sustyguota ir elgiamasi vieninga linija“, – LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovai.
„Dabar bandymai iš šalies kurti įspūdį, kad čia yra kažkas pakrikę, daro kas ką nori (...) kad neturime aiškaus matymo, neturime priemonių plano, yra destrukcija. Tas skaldymas, aš suprantu galbūt vidinės politinės konjunktūros interesus, bet jis turi poveikį užsienio politikai ir tai yra daroma žala“, – teigė jis.
K. Budrys ragino, kad jei politikai nori „nekenkti Lietuvai“, turėtų kalbėti kitomis temomis, o ne apie Lietuvos užsienio politikos pozicijas.
„Kriziniu metu pakirtinėti Lietuvos pozicijas, kvestionuoti tai, ką mes esame viduje koordinuotai sutarę, rodyti, kad gali įskelti priešpriešą, yra Lietuvos silpninimas. Aš neįsivaizduoju, kaip kas nors kitas gali turėti kitokią poziciją“, – kalbėjo ministras.
„Visa tai, kad yra kažkas ne pagal planą, yra tiesiog melas ir aš daugiau neturiu ką pridėti. Tai dėl to aš labai norėčiau, kad mes tiesiog nesilpnintume savęs. Nebent interesas yra visiškai priešingas. O tada jau turbūt nebe Užsienio reikalų ministerijai klausimas“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, R. Žemaitaičio teigimu, jis laikosi tokios pat pozicijos dėl užsienio politikos kaip Vyriausybė ir valdančioji dauguma, tačiau pasienio punktų su Baltarusija uždarymui nepritaria.
„Aušriečių“ lyderis kritikuoja K. Budrį dėl jo pozicijos griežtinti sankcijas Baltarusijai, teigia, kad ministras veikia vienasmeniškai.
Autorius Vilmantas Venckūnas
