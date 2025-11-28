Užkulisiniai ginčai: ką iš tiesų Žemaitaitis pasakė ministrui Budriui?

Paprastai frakcijų posėdžiai, kuriuose lankosi ministrai, būna visuomenei atviri. Tačiau, kai „Nemuno aušriečiai“ iškvietė užsienio reikalų ministrą K. Budrį, R. Žemaitaitis žurnalistus išvarė už durų.
„Vakar pirmą kartą gavau žinutę, kad esu laukiamas. Dėl to šiandien pertvarkiau visą darbotvarkę ir atvykau čia“, – pasakojo K. Budrys.
Kalbama, kad kai durys uždaromos, R. Žemaitaitis tampa kitokiu, ne tokiu, kaip demonstruoja prieš kameras. Tačiau, kai kameros filmuoja, jis K. Budrį atakuoja ir aiškina, kad dėl sienos uždarymo ministras Lietuvai kenkia. Negana to, reikalauja jį atleisti.
„Ne, apie tai kalbos nebuvo. Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai. Vyko pokalbis, o kas viešumoje vyksta, komentuoti negaliu“, – teigė užsienio reikalų ministras.
Tiesa, R. Žemaitaitis pasakojo kitaip, esą K. Budrį pagyrė už ankstesnius laikus, kai jis dar dirbo pas prezidentą.
„Aš jam pasakiau, kad duodu pliusą kaip buvusiam patarėjui. Tačiau tai, kas vyksta su Baltarusija, yra netoleruotina“, – aiškino „Nemuno aušros“ lyderis.
Kadangi versijos skiriasi, o žurnalistų nebuvo, „Nemuno aušra“ išplatino posėdžio ištrauką. Joje R. Žemaitaitis ministrą išties pagyrė, tačiau ir sukritikavo.
„Nepyk, bičiuli, esu pasakęs ne kartą, kad šikną reikia jausti ant kėdės. Šaunus esi su užsienio klausimais, bet ne čia“, – komentavo politikas.
Tiesa, R. Žemaitaitis kalbėjo ir apie kitus dalykus.
„Tiek Liberalų sąjūdis, tiek konservatoriai, tiek dabar besikurianti nauja politinė jėga iš kultūrininkų. Gali būti, kad K. Budrys bus kandidatas į prezidento postą“, – kalbėjo jis.
Apie tai, kad K. Budrys gali būti Gitano Nausėdos įpėdinis, politikai pradėjo kalbėti tada, kai jį pateikė į ministrus.
„2028 metų rinkimai ne už kalnų, gal ir svarstysiu. Tam, kad nekiltų abejonių, jog esu politiniame lauke“, – dalijosi užsienio reikalų ministras.
„Šiandienai neturiu planų. Mano tikslas yra 2027 metai, savivaldos rinkimai“, – neslėpė R. Žemaitaitis.
Paklaustas, ar mato save prezidento rinkimuose, politikas atsakė, kad ateitis nenuspėjama.
Tuo tarpu sociologas Vladas Gaidys aiškino, kad norint tapti Lietuvos prezidentu, būtina, kad kandidatą palaikytų visos arba beveik visos gyventojų grupės.
„Jei kalbėti apie K. Budrį, tokias savybes jis iš dalies turi. Ir jauni, ir seni jį teigiamai vertina – su aukštesniu ir žemesniu išsilavinimu, ir net kaime, ir Vilniuje. Be to, patys socialdemokratai“, – tikino jis.
„Kenas. Bent kiek supranta ekonomiką ir kaip valdoma valstybė. Turiu omenyje, Kenas yra manekenas, t. y. pats sau gražus, puikus ir manantis, kad jo nuomonė svarbiausia“, – sakė R. Žemaitaitis.
Kitaip – Kenas yra Barbės vaikinas ir itin išpuoselėtos išvaizdos vyras.
„Nekomentuosiu, čia politinės, kultūros ir žmogiškosios etikos klausimas“, – komentavo K. Budrys.
