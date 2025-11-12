Įvertino Žemaitaičio kritiką Budriui: kiekvienas politikas renkasi savo kelią

„Nenoriu būti ta (vaikų darželio – ELTA) auklėtoja. Mano Ministrų kabinetą ir mane komentuoja visi, kas tik netingi, tame tarpe ir Žemaitaitis, ir įvairios politinės partijos. Kai kurie komentatoriai nesirenka žodžių, esu apdalinta įvairiais epitetais, jau apie memus įvairių rūšių išvis patylėsiu. Turbūt, tokia premjero realybė“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Noriu šiek tiek atsiriboti nuo to fono, aš esu toks žmogus, visada taip ir dariau. Kiekvienas politikas pasirenka savo kelią, vieni pasirenka sau reklamą daryti ir žaisti užkulisinius žaidimus per įvairius aštrius pasisakymus, kurie jiems atrodo, galbūt, visai ir nieko, man atrodo, nelabai. Aš savo kelią visada rinkausi – koncentruotis į darbus. Taip, kai kada pavyksta, kai kada nepavyksta. Svarbiausia turėti savo darbotvarkę, laikytis jos ir daryti tuos sprendimus, kurie nukreipti į gyventojų gerovę“, – akcentavo ji.
Tuo metu reaguodama į R. Žemaitaičio užuominas, kad jo vadovaujama „aušriečių“ frakcija gali nepalaikyti biudžeto projekto, Vyriausybės vadovė taip pat kartoja, kad politikai patys renkasi, ar sudėtingas valstybei laikotarpis yra tinkamas laikas žaidimams ir epitetams.
„Ne tik jis svarsto (nepalaikyti biudžeto – ELTA). Nesu tas žmogus, kuris bėga paskui bet ką ir bet kokį žmogų. Yra darbotvarkė. Tas, kas su manimi ir socialdemokratais kartu koja kojon žengia ir nori padaryti tikrai rimtus sprendimus – tie gali būti šalia. Tas, kas nenori ar mano, kad tokiu sudėtingai valstybei laikotarpiu yra smagiau pasižaisti arba pasidalinti įvairiais epitetais – čia yra kiekvieno kelias“, – sakė premjerė.
„Aš žinau, dėl ko socialdemokratai atėjo į Seimą ir Vyriausybę, mano pagrindinis susikoncentravimas yra ties tuo“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
Be to, savaitės pradžioje jis negarantavo, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
