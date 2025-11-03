Renkantis protestuotojams prezidentas susitiks su kandidatu į ministrus Robertu Kaunu

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.
LSDP pirmininkas taip pat teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje turėtų likti didžioji dalis buvusios politinės komandos.
Opozicija kritikuoja valdančiųjų pasirinkimą, sakydama, kad R. Kauno kandidatūra yra eksperimentas, ir ragina prezidentą jo neskirti ministru.
Tuo metu prie Prezidentūros pirmadienio rytą rengiamas protestas pavadinimu „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui“.
„Deja, valdantieji žaidžia negražų žaidimą su Lietuvos visuomene, iškeldami partinius interesus aukščiau už Lietuvos saugumą, todėl nelieka nieko kito tik reaguoti“, – feisbuke skelbė vienas protesto organizatorių Mantas Meškerys.
Pasak jo, Krašto apsaugos ministerija negali būti pasibandymų vieta.
Kvietime į protestą jo organizatoriai ragina „parodyti visuomenės nepritarimą šiam kandidatui ir pareikalauti tinkamo, paties geriausio kandidato su patirtimi ir reikalingomis savybėmis“.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Naujausi komentarai