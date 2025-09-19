Ruginienė atvirai apie palikimą ir sukneles: ačiū Gintautui Paluckui

I. Ruginienė yra dviejų vaikų mama – augina 15-metį sūnų ir 21-erių dukrą.
„Ji akimirką sustojo ir sako: mama, tu įsivaizduoji, kai bus mano diplomo įteikimo šventė, pas mane atvažiuos premjerė. Abi pasijuokėme, atsakiau, kad turbūt ne tik premjerė, bet ir mama atvažiuos“, – šypsojosi I. Ruginienė.
Vaikai mamos karjeros šuoliu džiaugiasi, vyras – nelabai. Kai I. Ruginienė dar tik buvo kandidatė į premjerus, žurnalistai puolė kapstyti šeimyninių ryšių. Greitai išaiškėjo, kad sutuoktinis, verslaudamas Ukrainoje, yra gavęs baudą, nes neva bandė nuslėpti per sieną vežamas prekes.
„Vyrui, matyt, buvo ypač stresinis momentas ir toks šokas, kai užplūdo banga, mano vyras pavadintas kontrabandininku, dar įvairūs epitetai“, – šnekėjo I. Ruginienė.
I. Ruginienės šeima jau persikraustė iš Grigiškių į Turniškes, gyvenimas labai pasikeitė.
„Nežmoniškas dėmesys, dvi savaites budėjo įvairūs, net man nepažįstami žmonės už tvoros, kalbino ne tik kaimynus, bet ir mano šeimos narius. Kai kas elgėsi visiškai kultūringai, kai kas – nelabai. Tos įtampos, kurią jautė mano šeima, tikrai nenorėčiau patirti antrą kartą“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Turniškes naujoji premjerė rado suremontuotas. Pertvarkas ten organizavo Gintautas Paluckas. Remontai mokesčių mokėtojams kainavo apie 217 tūkst. eurų.
„Tikrai man viskas tinka, esu mažų poreikių žmogus. Atėjau, pasižiūrėjau, kai ką atsivežiau iš namų. Kadangi labai gaminti mėgstu, turiu įvairių įrankių gaminimui. To, be abejo, nebuvo tame name, susidėjome kelias dėžes. Labai ačiū ir apsaugai, kuri padėjo perkelti tas mano dėžes“, – pasakojo I. Ruginienė.
G. Paluckas paliko ne tik Turniškes, bet ir šiltnamį su pomidorais. Jais I. Ruginienei rūpintis padeda jos mama.
„Ačiū Gintautui Paluckui. Jis man paliko šiltnamį su pomidorais. Kadangi pati nelabai moku jų auginti, bet turiu mamą, kuri turi kažkokią stebuklingą galią. Nežinau, iš kur pas ją ji yra, bet prie kokio augalo prisiliečia – tas augalas žiauriai gerai auga. Tai, matyt, kažkokia labai teigiama energija ir susikalbėjimas su augalais. Dabar ji rūpinasi tuo šiltnamiu, aš labai tuo esu patenkinta“, – nurodė paskirtoji premjerė.
Daug, ypač iš moterų, ji gauna komentarų apie stilių. I. Ruginienė pasakojo, kad makiažą darosi pati.
„Toks įdomus momentas iš asmeninio gyvenimo: šeštą ryto įžengiu pas sūnų į kambarį, noriu jau kelti į mokyklą. Jis jau atsikėlęs, šviesa įjungta, jis į mane žiūri ir sako: mama, tu jau su makiažu, kada tu spėjai? Man reikalingas geras pusvalandis susiruošimui – tai ir plaukai, ir visa kita. Tikrai tam neskiriu nei valandos, nei dviejų“, – „KK2“ komandai pasakojo I. Ruginienė.
Kliuvo stilistams ir I. Ruginienės suknelės – tai ilgis negeras, tai spalva nederama.
„Esu kilusi iš paprastų žmonių tarpo, tokia ir būsiu. Ta kritika, kad tik suknelės, galbūt galėtų būti švarkai, marškiniai ir panašiai... Nepatinka man marškiniai, nepatinka man švarkai. Man patinka suknelės, kad ir kam patiktų ar nepatiktų, bet ir toliau rengsiuosi moteriškai, nes mano toks stilius ir man tai patinka“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Ji pasakojo, kad ieško siuvėjos.
„Labai norėčiau turėti siuvėją, kuri galėtų pagal paprastą užklausą pasiūti galbūt daugiau suknelių. Kaip ten reikia pasireklamuoti? Vakansija atidaryta, kas gali pasiūlyti paslaugas?“ – klausė paskirtoji premjerė.
I. Ruginienė savo laisvą laiką skiria hobiams, pavyzdžiui, dainavimui. Tačiau labiausiai I. Ruginienė mėgsta tapyti.
