Ruginienė: Lietuvai nepavyks išvengti visuotinio šaukimo

„Aš manau, jog gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė politikė.
Lietuvoje visuotinis šaukimas nėra įvestas.
Šiuo metu šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau nuo kitų metų atsiras galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – bus sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą bus šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
„Prisipažinsiu, tikrai visada buvau profesionalios kariuomenės šalininkė. Nes manau, kad motyvuotas žmogus, jis gali nuversti kalnus. Bet negalime nematyti, kur, kaip mes gyvename“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad įvedus visuotinį šaukimą pirmiausia būtų kviečiami tik vaikinai, tačiau pabrėžia, jog kol kas Lietuva nėra pasiruošusi šiam žingsniui.
