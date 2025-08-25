Ruginienė neapsisprendė, ar dalyvaus proteste prieš valdančiąją koaliciją: man bus sudėtinga diena

Politikė pripažįsta palaikanti gyventojų teisę reikšti savo nuomonę, tačiau tikina – antradienis, kai ji turėtų būti patvirtinta ministre pirmininke, ir taip bus sudėtinga diena.
„Aš dar neapsisprendžiau (…).Man rytoj bus pakankamai sudėtinga diena, yra labai daug įvairių procedūrų, nuo pat ryto vėl lankysiuosi frakcijose, tai tikrai bus, ką veikti“, – žurnalistams po koalicinės sutarties pasirašymo Seime sakė I. Ruginienė.
„Aš visada palaikiau aktyvią politinę nuomonę ir tikrai džiaugiuosi, kad yra aktyvūs piliečiai. Gal šiek tiek liūdina, kad politinės partijos tame labai aktyviai dalyvauja“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, po daugiau nei dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
ELTA primena, kad dėl tokios valdančiosios daugumos nepatenkinti gyventojai antradienį planuoja rinktis į protestą „Gėdos diena“.
Antradienį, prieš vidurdienį, protestas prasidės šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje, o vėliau jo dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks mitingas.
Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys, taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.
