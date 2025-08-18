Ruginienė neskuba rengti pokalbių su ministrais

„Pastarąsias porą savaičių susitikimai su ministrais buvo skirti einamųjų darbų aptarimui. Susitikimai su XIX Vyriausybės ministrais dėl jų galimo tolimesnio darbo XX Vyriausybėje vyks po to, kai Inga Ruginienė bus patvirtina premjere Seime“, – pirmadienį Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pasiteiravus, ar kandidatė į premjeres jau kalbėjosi su ministrais dėl galimo bendro darbo.
Anksčiau I. Ruginienė teigė, jog visus sprendimus, dėl ministrų ateities jos vadovaujamoje Vyriausybėje, priims tik po susitikimų su „kiekvienu ministru akis į akį“.
„Visada vadovaujuosi tokiu principu, kad pradžiai reikia susitikti, pasišnekėti ir tik tada daryti sprendimus“, – teigė ji.
Kaip skelbta, praėjusį ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti LSDP iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
