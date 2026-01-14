Ruginienė: pernai sulaikyti neeiliniai kiekiai kontrabandos

„Mes nesustosime. Rezultatas metų gale buvo labai geras. Aš tikrai džiaugiuosi ir dėkoju tarnyboms. Tikrai neeiliniai skaičiai buvo įvykdyti, aš jau nebeatsimenu tokių poėmių ir tokio operatyvumo. (...) Tai tikrai žinau, kad tarnybos turės platesnį matymą į šitą situaciją ir labai tikiuosi, kad galėsime pasigirti gerais rezultatais ir šiais metais“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams kalbėjo premjerė.
Visgi Ministrė pirmininkė pabrėžia, jog kontrabandinių balionų sumažėjimą pastarosiomis savaitėmis dar vertinti per anksti.
„Balionų sumažėjimą dar vertinti tikrai net nenoriu, nes pirma tai buvo šventinis laikotarpis, visi suprantame, kad Rusijoje ir Baltarusijoje šventinis laikotarpis dar tęsiasi iki sausio 15 dienos. Antras dalykas, buvo permainingas vėjas, ir palankus, ir nepalankus, pučiantis į Baltarusiją, o ne į mūsų pusę. (...). Ir trečias dalykas – prisnigo ir yra nemažai sniego“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Yra tam tikrų faktorių, kurie neleidžia visokeriopai įvertinti visos situacijos. Tai tam reikia ilgesnio laikotarpio ir dar tikrai mes tokiam budriam režime esame ir labai atsargiai vertiname situaciją“, – pridūrė ji.
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, pernai iš viso perimti 635 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. 2024-aisiais šis skaičius siekė 226, 2023 metais – kelis, o 2022 metais – nė vieno tokio krovinio.
Leidžiami balionai daugiausia Vilniaus oro uoste pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Balionų srautui sumažėjus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius praėjusią savaitę BNS sakė kol kas nematantis poreikio atšaukti prieš mėnesį dėl šios kontrabandos įvestos valstybės lygio ekstremalios situacijos.
Kaip rašė BNS, praėjusiais metais pasieniečiai sulaikė rekordiškai daug kontrabandinių cigarečių – daugiau kaip 4,4 mln. pakelių.
Tai yra didžiausias metinis sulaikytų nelegalių rūkalų kiekis per trečdalį amžiaus nuo Nepriklausomybės atkūrimo trunkančią VSAT veiklos istoriją. Iš viso VSAT pareigūnai 2025 metais sulaikė 4 mln. 440,6 tūkst. pakelių. Tai daugiau nei tris kartus viršija 2024 metų rezultatą.
Praėję metai buvo ypatingi ir tuo, kad iš Latvijos nelegalių rūkalų į Lietuvą buvo bandyta gabenti daugiau nei iš Baltarusijos. Tokio reiškinio anksčiau nėra buvę.
