Ruginienė sako esanti atvira diskusijoms apie LRT tarybos depolitizavimą

„Girdžiu abejonių, kad galbūt tarybos sudėtis yra per daug politizuota, galbūt per daug politikų įtakų yra joje. Nors tai yra sudėtingas procesas formuojant LRT tarybą, ir tų saugiklių yra labai daug, bet aš esu absoliučiai atvira diskusijoms kalbėti apie tai, kaip galima dar labiau depolitizuoti LRT tarybą“, – penktadienį po Baltijos šalių premjerų susitikimo žurnalistams Rygoje sakė I. Ruginienė.
Taip komentavo Lietuvos parlamente svarstomas pataisas, kuriomis siekiama sudaryti galimybę paprasčiau atleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovą.
Seimas ketvirtadienį valdančiųjų balsais po pateikimo pritarė šioms pataisoms. Nepaisant opozicijos prieštaravimo, jas nuspręsta svarstyti skubos tvarka.
Pati premjerė tuomet balsavo už.
„Noriu pabrėžti, kad žodžio laisvę apibrėžia Visuomenės informavimo įstatymas, kuris nėra keičiamas. Mes kalbame apie tam tikrų demokratinių procesų sugrąžinimą atgal į LRT tarybą. Ilgą laiką turėjome slapto balsavimo galimybę ir šiandien manome, kad ją reikia sugrąžinti. Nes slaptas balsavimas atveria galimybę žmogui, kiekvienam tarybos nariui, apsispręsti laisvai, be jokių įtakų“, – aiškino premjerė.
Kaip rašė BNS, projektu siūloma nustatyti, kad LRT generalinį direktorių transliuotojo taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia slaptu balsavimu.
Įstaigos vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleistas iš pareigų, jei netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, už nepasitikėjimą balsuojant daugiau kaip pusei tarybos narių, tai yra septyniems iš 12.
Šiuo metu įstatyme numatyta, jog visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei antradienį surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.
