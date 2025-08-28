 Ryškėja Vyriausybės kontūrai: kurių ministrų nebus?

2025-08-28 08:41
Saulius Jakučionis (BNS)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį patvirtino, kad socialdemokratai susisiekimo ir kultūros ministrai Eugenijus Sabutis bei Šarūnas Birutis nebedirbs būsimojoje Vyriausybėje.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / O. Gurevičiaus/ELTOS nuotr.

„Kad ir kaip man skaudėtų širdį ir labai gaila, bet E. Sabučio tikrai nebus. Gaila, kad praradome ypatingai gerą ministrą“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

BNS rašė, kad prokuratūra siekia pateikti įtarimus E. Sabučiui vadinamojoje „čekiukų byloje“, generalinė prokurorė Nida Grunskienė jau kreipėsi į Seimą prašydama naikinti politiko teisinę neliečiamybę.

Turiu ir šitai pozicijai pavardę.

I. Ruginienė taip pat sakė, kad „greičiausiai Kultūros ministerijai vadovaus kitas ministras“. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra suabejojęs Š. Biručio galimybėmis dirbti toliau.

„Turiu ir šitai pozicijai pavardę. Manau, kad ji bus tinkama“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Ji patvirtino, kad vienas galimų kandidatų tapti naujuoju kultūros ministru yra buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.

„Labai vertinu jo profesionalumą, darbštumą, kruopštumą“, – sakė I. Ruginienė.

Politikė tvirtino, kad jeigu T. Vinokuras netaps ministru, bus kviečiamas dirbti jos kaip premjerės komandoje.

Algis
Kultūros ministerijai turi vadovauti žmogus griežtai pasisakantis prieš ruskių pasaulį. Jis privalo sustabdyti ruskių kultūros plėtojimą Lietuvoje. Laikas pradėti gyventi be ruskių pasaulio, bet kokias ruskių kultūros apraiškas Lietuvoje reikia sustabdyti ir pašalinti."nuo jų matrioškų, mums labai trošku..."
0
-1
