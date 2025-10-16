Šakalienė: apie ministerijoje vykusį neoficialų susitikimą sužinojau iš partijos pirmininko

„Manau, kad tai yra tam tikras nesusipratimas, šiuo metu net nesu Lietuvoje. (...) Aš atėjau daryti labai konkretaus darbo – užtikrinti, kad mūsų gynybos pajėgumų stiprinimas vyktų kaip įmanoma sparčiau. Manau, kad mes visi esame vienoje komandoje ir tikiuosi, kad išsiaiškinsime šitą nesusipratimą. Grįšiu ir pasikalbėsime tiek su premjere, tiek su partijos pirmininku“, – Eltai teigė D. Šakalienė.
„Apie off record sužinojau antradienį vėlai vakare iš partijos pirmininko. Negerai, kad buvo parodyti netikslūs skaičiai, nes nėjo kalba apie 4,5 proc. gynybai, diskusija vyko, ar turėsime 5 proc. ar 5,5 proc. ir kaip jis bus sudarytas. Tačiau gerai, kad kyla diskusijos, žmonės domisi, čia geras dalykas, tikrai dėl to nesiruošiu persekioti žmonių“, – akcentavo ji.
Ministrė tikina neketinanti persekioti žmonių, kurie galėjo organizuoti tokį susitikimą.
„Jeigu buvo tie susitikimai, tikrai nesiruošiu persekioti žmonių už tai, kad jie rūpinosi, kad mes turėtume biudžetui reikalingą sumą. Totalitarine kontrole aš ministerijoje neužsiimu ir neplanuoju užsiimti“, – dėstė D. Šakalienė.
Visgi, pati ministrė pripažįsta, kad koalicijos lygiu ji nebuvo kviečiama tartis dėl biudžeto planavimo.
„Buvau informuota, kad nėra poreikio man vykti į koalicijos tarybos pasitarimą ar frakcijoje vykusius pasitarimus – čia jau nėra mano sprendimai, bet aš visuomet esu pasiruošusi ateiti ir kalbėtis. Šiuo atveju, tiesiogiai, instituciniais formatais apie tai kalbėjome, rodėme ir įrodinėjome, koks yra poreikis“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Instituciniu lygiu nuolat apie gynybos biudžetą kalbėjomės su premjere, finansų ministru, tiek per Vyriausybės posėdį, tiek per Valstybės gynimo tarybą, tiek atskiruose susitikimuose. Taip pat siūlėme papildomus pristatymus premjerei nuo praeitos savaitės. Ir reaguojant į premjerės išsakytą poreikį, inicijavau susitikimus tarp KAM, Vidaus reikalų, Susisiekimo ir kitų ministerijų, ieškant sinergijų, kurios būtų realistiškos ir nepakenktų gynybai“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
