Šakalienė: būtų keista, jei krašto apsaugos ministras negintų gynybos biudžeto

„Šis konkretus susitikimas įvyko be mano žinios, aš tuo metu buvau išvykusi, bet tai nereiškia, kad tai buvo blogas susitikimas. Tai yra visiškai normalus formatas. Jo metu buvo aptarta situacija, ką mes turime su gynybos biudžetu, kokie yra poreikiai, ir iš tiesų mes turime tikrai aiškiai suprasti, kad visuomenės palaikymo mums reikia, visų veikėjų, visų influencerių, ir Vyriausybės, ir kitų politikų, Seimo, žiniasklaidos, visuomenės, saugumo ekspertų bendras matymas, kodėl būtent toks biudžetas yra reikalingas, kodėl būtent dabar, ką mes veiksime su tuo biudžetu, yra labai svarbus“, – LRT televizijai penktadienį komentavo krašto apsaugos ministrė.
Pasak D. Šakalienės, būtų keista, jei krašto apsaugos ministras negintų gynybos biudžeto.
„Aš turbūt labai nustebčiau, jeigu krašto apsaugos ministras negintų gynybos biudžeto, tai būtų blogas ministras. Mes kalbame apie gynybos finansavimo poreikį, jį detalizuojame ir kalbame su skirtingomis visuomenės grupėmis. Taip pat realiai vertiname, kokia yra šiuo metu situacija, dėl ko mes deramės ir kodėl tas poreikis turi būti didesnis. Tai yra normalus darbas. Tai yra iš tikrųjų kalbėjimasis ir siekimas to rezultato, kuris geriausiai atitiktų gynybos interesus“ , – teigė socialdemokratė.
Ketvirtadienį premjerė Inga Ruginienė situaciją pavadino „sabotažu“, teigė, kad krašto apsaugos ministrės laukia „rimtas pokalbis“. Vis dėlto, vėliau politikės retorika keitėsi – I. Ruginienė tikino, kad galbūt įvyko nesusipratimas. Savo ruožtu, D. Šakalienė dėl neoficialaus susitikimo KAM kilusią įtampą tarp jos ir premjerės taip pat vadina nesusipratimu.
„Vargu ar galima pavadinti informacine ataka, jeigu tu sieki to tikslo, kuris visiems mums yra bendras. Dėl to tikrai, aš manau, ir tiek mano, tiek premjerės kaip mačiau, vėlesnis vertinimas yra, kad tai tikrai yra nesusipratimas, nes dabartinėje situacijoje mes esame vienoje komandoje ir tai, kad tų derybų metu biudžetas artėja prie to poreikio, kuris buvo įvardintas Valstybės gynimo tarybos ir pagrįstas konkrečiu kariniu patarimu, aš manau, kad yra labai geras procesas“, – pabrėžė D. Šakalienė
Kaip skelbta anksčiau, paaiškėjus, kad šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su žurnalistais ir visuomenininkais, kurio metu esą tvirtinta, kad gynybai biudžete numatyta mažiau lėšų nei iš tiesų, premjerė Inga Ruginienė sakė, kad krašto apsaugos ministrės laukia „rimtas pokalbis“. Savo ruožtu D. Šakalienė aiškino, kad apie vykusį susitikimą nežinojo. Visgi, vėliau ministrė tikino pasidomėjusi ir išsiaiškinusi, kad jo metu buvo pristatyti objektyvūs skaičiai ir duomenys apie gynybos finansavimą.
Susiklosčiusią padėtį krašto apsaugos ministrė ir premjerė žada aptarti pirmadienį.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai